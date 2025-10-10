THY Uçağı İstanbul'a İndi: Özgürlük Filosu'ndan 94 Aktivist Türkiye'ye Döndü

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki 94 aktivist, Ürdün'den kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 15:36
THY Uçağı İstanbul'a İndi: Özgürlük Filosu'ndan 94 Aktivist Türkiye'ye Döndü

THY Uçağı İstanbul'a İndi: Özgürlük Filosu'ndan 94 Aktivist Türkiye'ye Döndü

Ürdün'den özel seferle gelen uçakta 18'i Türk, 76'sı yabancı olmak üzere toplam 94 aktivist vardı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18'i Türk 94 aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a geldi.

Aktivistlerin tahliyesi için Ürdün'den özel seferle havalanan THY uçağı, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde yer alan 18'i Türk, 76'sı yabancı uyruklu toplam 94 aktivist, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Apronda, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve THY yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılanan aktivistler, otobüsle havalimanı önüne götürüldü.

