THY uçağı Narita'ya yönlendirildi: Japonya'da yaşanan uçak kazası sonrası THY uçağının rotası değiştirildi

Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda iki yolcu uçağının birbiriyle temas etmesi nedeniyle pist kapatıldı. Bu olaydan etkilenen Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo seferi, Narita Havalimanı'na yönlendirilmek zorunda kaldı. THY uçağında herhangi bir hasar veya yaralanma olmadığı bildirildi.

THY uçağı Narita'ya yönlendirildi: Japonya'da yaşanan uçak kazası sonrası THY uçağının rotası değiştirildi
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Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda Japon Air'in Bangkok'a gidecek olan A350 model uçağı, kalkış için hazırlanan Eva Airways'in Taipei uçağıyla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. 

Alev alan uçak, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İstanbul'dan Tokyo'ya gelen THY uçağı ise Narita Havalimanı'na yönlendirildi. Kaza nedeniyle Haneda Havalimanı'nın 21.00'e kadar kapalı kalacağı bildirildi.

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