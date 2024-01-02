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THY uçağı Narita'ya yönlendirildi: Japonya'da yaşanan uçak kazası sonrası THY uçağının rotası değiştirildi

THY uçağı Narita'ya yönlendirildi: Japonya'da yaşanan uçak kazası sonrası THY uçağının rotası değiştirildi Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda iki yolcu uçağının birbiriyle temas etmesi nedeniyle pist kapatıldı. Bu olaydan etkilenen Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo seferi, Narita Havalimanı'na yönlendirilmek zorunda kaldı. THY uçağında herhangi bir hasar veya yaralanma olmadığı bildirildi.