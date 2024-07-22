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THY, Uçaklarda Ücretsiz İnternet Hizmeti İçin TÜRKSAT ile Anlaştı

Türk Hava Yolları, TÜRKSAT ile anlaşma imzalayarak uçaklarda ücretsiz internet hizmeti sunacak.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:49
THY, Uçaklarda Ücretsiz İnternet Hizmeti İçin TÜRKSAT ile Anlaştı

THY'den Yeni İnternet Hizmeti Müjdesi

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet imkanı sunmak için TÜRKSAT ile önemli bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu proje, bu yılın sonundan itibaren başlayacak ve iki yıl içinde tamamlanacak.

İmza Töreni

İngiltere'deki havacılık fuarında düzenlenen imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katıldı. Bu kapsamda, THY uçakları, en son nesil İnternet Bağlantı Teknolojileri (IFC) ile donatılacak.

Proje Hedefleri

THY, mevcut filosunu en yeni IFC teknolojileriyle güçlendirmeyi ve yeni uçaklarında daha verimli sistemler kullanmayı hedefliyor. Böylece, tüm yolcularına daha hızlı ve kesintisiz internet hizmeti sunulacak.

Yerel Tedarikçilerle İşbirliği

THY, bu projeyi gerçekleştirmek için yerel ve uluslararası tedarikçilerle işbirliği yapıyor. Ayrıca, proje sürecinde Türk şirketlerine de destek verecek. THY'nin kabin içi sistemler üreten iştiraki TCI Aircraft Interiors ile TÜRKSAT bu projeyi ortaklaşa yürütecek.

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl sonundan başlamak ve iki yılda tamamlanmak üzere tüm uçaklarında...

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl sonundan başlamak ve iki yılda tamamlanmak üzere tüm uçaklarında yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti vermek için TÜRKSAT ile mutabakat zaptı imzaladı.

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl sonundan başlamak ve iki yılda tamamlanmak üzere tüm uçaklarında...

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl sonundan başlamak ve iki yılda tamamlanmak üzere tüm uçaklarında yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti vermek için TÜRKSAT ile mutabakat zaptı imzaladı.

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