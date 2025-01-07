Tibet'te 6,8 Büyüklüğünde Deprem: 53 Kişi Hayatını Kaybetti

Tibet'te Büyük Deprem: Ölü Sayısı 53'e Yükseldi

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, yıkıcı sonuçlar doğurdu. İlk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti ve 62 kişi yaralandı.

Depremin Merkez Üssü ve Etkileri

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), depremin merkez üssünü Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak duyurdu. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te gerçekleşti. Xinhua ajansının haberine göre, 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Bölgeye İhtiyaç Duyulan Yardımlar

Depremin ardından, Çin Deprem İdaresi afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi. Ayrıca, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 7,1 olarak açıkladı.

Devlet Başkanı Şi Cinping'in Açıklamaları

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı açıklamada, daha fazla can kaybının önlenmesi için kapsamlı kurtarma çalışmaları yapılması talimatını verdi. Şi, yaralıların tedavi edilmesi ve ikincil felaketlerin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Alınacak Önlemler

Çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi için azami çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Şi, depremin izleme ve erken uyarı sisteminin güçlendirilmesi, acil kurtarma malzemelerinin tahsis edilmesi, hasarlı altyapının onarımının hızlandırılması ve bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine dikkat çekti. Tüm bu önlemlerle birlikte herkes için güvenli ve sıcak bir kışın garanti edilmesi amaçlanmaktadır.