Ticaret Bakanı Bolat: Boykot Davalarına Açık Kapı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya üzerinden yapılan boykot çağrılarının esnafa verdiği maddi zararlar için tazminat davası açılabileceğini açıkladı. Bolat, "Bu konuda kimse tereddüt etmesin." dedi.

Boykot Çağrıları Kınandı

Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2 Nisan'da ticareti durduralım" şeklindeki boykot çağrılarını kınadı. Bu tür eylemlerin, muhalefetin yaşadığı borç ve yolsuzlukları örtme çabası olduğunu vurguladı.

Ekonomik Sabotaj Girişimi

Bolat, boykot çağrılarını ekonomiyi sabote etme girişimi olarak değerlendirdi. Ayrıca, Türkiye'nin ticaretteki büyümesinin, 11 milyon yeni istihdam sağladığını anlattı.

Vatandaşlara Çağrı

Bakan, vatandaşları alışveriş yapmaya davet ederek, özellikle 2 Nisan'da alışverişlerini gerçekleştirmelerini istedi. Ayrıca, esnaf ve ticaret odalarını üyelerinin haklarını korumaya çağırdı.

Yasal Adımlar Atılacak

Bolat, Ticaret Kanunu ve borçlar hukuku çerçevesinde gerekli adımların atılacağını belirterek, ekonomiye yönelik sabotaj girişimlerine karşı halkın direncini artırma çağrısı yaptı.

Türkiye Yüzyılı

Son olarak Bolat, Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki gibi güçlü bir ekonomik istikrarla yoluna devam edeceğini, doğal afetlerin yaralarının sarılacağını ve ekonomik başarıların süreceğini belirtti.