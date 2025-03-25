Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan'da Ekonomi ve İkili İlişkileri Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan'da İftar Programında Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, başkent Sofya’da, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada ‘Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen, ülkemiz ekonomisi 2024 yılında büyümeye devam etmiş ve 2023 yılına kıyasla yüzde 3,2’lik bir büyüme sağlamıştır.’ dedi.

2024 Yılı Ekonomik Hedefleri

Bolat, Türkiye’de kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılında 15.463 dolara çıkarak, 2002 yılındaki seviyesinin 4,3 katına ulaştığını belirtti. Bakan, ‘2024’ün sonunda 262 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatımızla, ülke ekonomisine birçok alanda katkı sağlanmış, istihdam ve üretim artışından döviz girişine, cari dengeye ve istikrarlı büyümeye kadar pek çok olumlu etki yaratmıştır.’ ifadesini kullandı.

Türkiye-Bulgaristan İlişkileri ve Ekonomik İşbirliği

Türkiye ve Bulgaristan’ın ortak bir coğrafyayı paylaşan, köklü tarihe ve kültürel bağlara sahip iki dost ve komşu ülke olduğunu dile getiren Bolat, ‘Gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse kültürel alanlarda karşılıklı işbirliğimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir.’ ifadesinde bulundu. Özellikle ekonomik ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak menfaatler doğrultusunda hızla ilerlediğinin altını çizen Bolat, ‘2024’te Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatının yüzde 21,85 artarak 5,1 milyar dolara ulaşacağını’ kaydetti.

Ticaretin Gelişimi ve Yatırım Fırsatları

Coğrafi yakınlık, güçlü lojistik altyapısı ve karşılıklı yatırımlara verilen önem sayesinde ticaret hacminin her geçen yıl artırılacağını vurgulayan Bolat, ‘Bu potansiyel çok daha ileri seviyelere taşınabilir. Yeni yatırımlar, ortak projeler ve karşılıklı işbirlikleri ile bu büyümeyi sürdürmek en önemli gayemizdir.’ dedi.

Son olarak, ‘Türkiye olarak, ticaretin ve yatırımların önündeki engelleri kaldırarak, iş insanlarımızın daha kolay ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli her türlü adımı atmaya devam edeceğiz.’ diyen Bakan Bolat, Bulgaristan’ın da aynı kararlılıkla bu sürece destek verdiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, başkent Sofya’da, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) iftar programına katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, başkent Sofya’da, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) iftar programına katılarak konuşma yaptı.