Ticaret Bakanı Bolat, Tiflis'te Gürcistan İle Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan'da Resmi Temaslarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir dizi önemli görüşmede bulundu. İlk olarak Gürcistan Maliye Bakanı Laşa Khutsişvili ile bir araya gelen Bolat, ardından Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ile görüşerek ikili ekonomik ilişkileri derinleştirme amacını vurguladı.

Türk İş İnsanlarıyla Buluşma

Bakan Bolat, Tiflis'te düzenlenen toplantıda Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk firmaların temsilcileriyle de bir araya geldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, DEİK Başkanı Nail Olpak ve birçok iş insanı katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bolat, "Gürcistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin ekonomik dayanıklılığı, 19 çeyrektir devam eden büyümemizle kanıtlanmıştır" dedi. Bolat, Türkiye'nin 2024 yılında ekonomisinin %3,2 büyüyerek 1,3 trilyon dolara ulaşmasını ve ihracatın 262 milyar dolara çıkarak rekor kırmasını vurguladı.

Türkiye ve Gürcistan Arasındaki Ekonomik Bağlar

Bolat, Gürcistan ile olan ticaret hacminin 2024 yılında 3,4 milyar dolara yaklaşacağını belirterek, bu rakamı 5 milyar dolara çıkarma hedefinde olduklarını ifade etti. "Gürcistan, yalnızca dost bir ticaret ortağı değil, ayrıca Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'ya açılan önemli bir kapıdır" dedi.

Gürcistan'da kayıtlı 2 bin 216 Türk ortaklı şirketin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını aktaran Bolat, yatırımcılarımızın 1,5 milyar dolar seviyesindeki sermaye pozisyonunun ve müteahhitlerimizin 5,6 milyar dolar değerindeki projelerinin bu ilişkilere değer kattığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak Türk iş insanlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bolat, "Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin de yüzyılı yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı. Bolat'ın Gürcistan temasları devam ediyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk firmaların temsilcileri ile de toplantı yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Tiflis'te bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bakan yardımcıları ve Türk iş adamları katıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk firmaların temsilcileri ile de toplantı yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Tiflis'te bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bakan yardımcıları ve Türk iş adamları katıldı.