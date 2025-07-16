Ticaret Bakanı Bolat, Tiflis'te Türkiye-Gürcistan İş Forumu'nu Açtı

Ticaret Bakanı Bolat, Tiflis'teki İş Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan'da Türkiye-Gürcistan İş Forumu'nun açılışını gerçekleştirdi. Forumda yapılan konuşmalar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik güçlü hedefleri ortaya koydu.

Karşılıklı Ticaret Hacmi 5 Milyar Dolar Hedefleniyor

Bakan Bolat, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin, 2024 yılı itibarıyla 5 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı. Konuyla ilgili olarak, "Gürcistan ile karşılıklı ticaret yıllık 3,5 milyar doları aştı" açıklamasında bulundu.

Gürcistan'daki Ekonomik Reformlar

Açılışta konuşan Bolat, Gürcistan'ın son dönemde uyguladığı ekonomik reformların Türkiye için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. "Gürcistan'ın bu başarıları, bizleri sevindirmekte ve ortak geleceğimiz adına umut vermektedir," dedi.

Türkiye’nin Ekonomik Başarıları

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına dikkat çeken Bolat, 2024 yılında Türkiye ekonomisinin %3,2 oranında büyüyeceğini ve 1,3 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasıla hedefi ile rekor kıracağını duyurdu. 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatının bu yıl itibarıyla 6,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Gürcistan ile Stratejik İşbirlikleri

Bakan Bolat, Gürcistan'ın Trans-Hazar rotasında stratejik bir geçiş ülkesi olduğuna ve iki ülkenin Avrupa ile Orta Asya arasında köprü işlevi gördüğüne dikkat çekti. Ayrıca, 2022 yılında imzalanan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Veri Değişimi Anlaşması'nın bölgesel işbirliğine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Gürcistan Hükümeti’nin Yabancı Yatırım Çabaları

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili, forumda yaklaşık 80 Türk ve 160'ı aşkın Gürcü firmanın yer aldığını belirtti. Kvrivişvili, iki ülkenin stratejik ortaklığına vurgu yaparak, "Bu iş forumu, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin açık bir örneğidir," dedi.

DEİK ve Büyükelçilik Temsilcileri Katıldı

Forumda DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve çok sayıda iş insanı da yer aldı. İş forumunun ardından Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ortak Komisyon Kararı imza töreni gerçekleştirildi.

Bakan Bolat'ın Gürcistan'daki temasları devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili (sağda) ile birlikte ''Türkiye-Gürcistan İş Forumu''nun açılışına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili (sağda) ile birlikte ''Türkiye-Gürcistan İş Forumu''nun açılışına katıldı.