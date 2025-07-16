DOLAR
40,24 -0,05%
EURO
46,84 -0,26%
ALTIN
4.338,41 -0,82%
BITCOIN
4.810.613,95 -2,57%

Ticaret Bakanı Bolat, Tiflis'te Türkiye-Gürcistan İş Forumu'nu Açtı

Bakan Bolat, Türkiye ve Gürcistan arasındaki yıllık ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor. Ekonomik işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 20:40
Ticaret Bakanı Bolat, Tiflis'te Türkiye-Gürcistan İş Forumu'nu Açtı

Ticaret Bakanı Bolat, Tiflis'teki İş Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan'da Türkiye-Gürcistan İş Forumu'nun açılışını gerçekleştirdi. Forumda yapılan konuşmalar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik güçlü hedefleri ortaya koydu.

Karşılıklı Ticaret Hacmi 5 Milyar Dolar Hedefleniyor

Bakan Bolat, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin, 2024 yılı itibarıyla 5 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı. Konuyla ilgili olarak, "Gürcistan ile karşılıklı ticaret yıllık 3,5 milyar doları aştı" açıklamasında bulundu.

Gürcistan'daki Ekonomik Reformlar

Açılışta konuşan Bolat, Gürcistan'ın son dönemde uyguladığı ekonomik reformların Türkiye için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. "Gürcistan'ın bu başarıları, bizleri sevindirmekte ve ortak geleceğimiz adına umut vermektedir," dedi.

Türkiye’nin Ekonomik Başarıları

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına dikkat çeken Bolat, 2024 yılında Türkiye ekonomisinin %3,2 oranında büyüyeceğini ve 1,3 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasıla hedefi ile rekor kıracağını duyurdu. 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatının bu yıl itibarıyla 6,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Gürcistan ile Stratejik İşbirlikleri

Bakan Bolat, Gürcistan'ın Trans-Hazar rotasında stratejik bir geçiş ülkesi olduğuna ve iki ülkenin Avrupa ile Orta Asya arasında köprü işlevi gördüğüne dikkat çekti. Ayrıca, 2022 yılında imzalanan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Veri Değişimi Anlaşması'nın bölgesel işbirliğine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Gürcistan Hükümeti’nin Yabancı Yatırım Çabaları

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili, forumda yaklaşık 80 Türk ve 160'ı aşkın Gürcü firmanın yer aldığını belirtti. Kvrivişvili, iki ülkenin stratejik ortaklığına vurgu yaparak, "Bu iş forumu, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin açık bir örneğidir," dedi.

DEİK ve Büyükelçilik Temsilcileri Katıldı

Forumda DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve çok sayıda iş insanı da yer aldı. İş forumunun ardından Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ortak Komisyon Kararı imza töreni gerçekleştirildi.

Bakan Bolat'ın Gürcistan'daki temasları devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili (sağda) ile birlikte ''Türkiye-Gürcistan İş Forumu''nun açılışına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili (sağda) ile birlikte ''Türkiye-Gürcistan İş Forumu''nun açılışına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi
2
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı, Otoyol Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Ardahan'ın Karla Kaplı Yaylaları, Sıcaklardan Kaçış Noktası Oluyor
4
Suriye'de İsrail Hava Saldırıları Protesto Edildi
5
İstanbul'da 'Vatan Sevgisi' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu
6
Diyarbakır Anneleri 'Terörsüz Türkiye' Sürecinden Memnuniyet Duyuyor
7
Azerbaycan'dan Anadolu Ajansı'na Prestijli 'Ekinci' Ödülü

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!