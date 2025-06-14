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Ticaret Bakanı Bolat: "Türkiye Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2 Büyüdü"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye ekonomisinin büyümesini ve gelecek hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 14:48
Ticaret Bakanı Bolat: "Türkiye Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2 Büyüdü"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ASKON tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2 büyüdüğünü belirten Bolat, "Dünyada dış talebin düştüğü ve enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde bu büyüme, ılımlı ve dengeli bir gelişme olarak değerlendirilmeli," dedi.

Bakan Bolat, konuşmasında Türkiye'nin gücünden ve yapılan yatırımlardan da bahsetti. Kültepe-Kaniş Karum gibi tarihi bir bölgede böyle bir zirvede bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bolat, 142 kilometrelik yüksek hızlı tren demir yolunun 2026’da tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Ayrıca, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payı yüzde 0,55'ten yüzde 1,07'ye çıkardığını kaydeden Bolat, hedeflerinin 2030'a kadar bu oranı yüzde 2'ye ulaşmak olduğunu vurguladı. Türkiye'nin beyaz eşya üretiminde Avrupa'da ikinci, inşaat sektöründe ise dünya genelinde ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Bolat, güçlü bir ekonomi için bütçe disiplinine, makro göstergelere ve döviz piyasalarının istikrarına dikkat ettiklerini söyledi. Türkiye'de kamu borcunun milli gelire oranının sadece yüzde 25 olduğunu kaydeden Bakan Bolat, bu oranın Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğundan daha düşük olduğunu belirtti.

İhracat rakamlarını da paylaşan Bolat, otomotiv sektöründe 37 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayinde 7,15 milyar dolar, canlıların gıda ve tarım sanayisinde de 32,6 milyar dolar ihracat yapıldığını ifade etti. Ayrıca, 2026 yılının her kesim için daha rahat bir dönem olacağını vurgulayarak, kaynakların deprem harcamalarının azaldıkça KOBİ'ler, emekçiler ve memurlara aktarılacağını söyledi.

Bolat, konuşmasının sonunda, Türkiye’nin artan cazibesine ve gelişmesine değinerek, "Terörsüz Türkiye" projesine yönelmiş olduklarını vurguladı. Ardından, ASKON tarafından Bakan Bolat'a plaket takdim edildi ve sponsor firmalara da plaketleri verildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince (ASKON) Kayseri'de...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince (ASKON) Kayseri'de bir otelde düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek (sağ 2), AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş (sol 2) ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (solda) da yer aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince (ASKON) Kayseri'de...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince (ASKON) Kayseri'de bir otelde düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek (sağ 2), AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş (sol 2) ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (solda) da yer aldı.

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