Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık sektörlerinin önemli bir sorunu olan eleman eksikliğine dikkat çekti. Özellikle Afgan çobanların ülkeden ayrılması durumunda hayvancılığın ciddi şekilde etkileneceğini vurguladı.

Bolat, "Ürünler o kadar çok ki, çiftçiler toplamak için yeterli eleman bulmakta zorlanıyor. Bu sorun, yabancı işçilerle dahi çözülemiyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çobanın Türkiye'yi terk etmesi halinde tarım ve hayvancılık kalmaz." şeklinde konuştu.

Ömer Bolat ayrıca stokçuluğa da değinerek, bu durumun ürün fiyatları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Özellikle limon gibi ürünlerin depolarda bekletilmesinin, fiyat dalgalanmalarına yol açtığını ifade etti. "Limon fiyatlarının aşırı yükselmesinin nedeni, depolarda bekletilen ürün miktarının normalin çok altında olmasıdır. Bu durum, tüketiciye yansıyan fiyatları doğrudan etkiliyor." şeklinde konuşan Bolat, denetimlerin bu tür sorunları çözmeye yönelik önemli adımlar attığını belirtti.