Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz"

Son dönemde Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörlerindeki fahiş fiyatlar ve üretimdeki eleman eksikliği gündemdeki yerini koruyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.07.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 16:42
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık sektörlerinin önemli bir sorunu olan eleman eksikliğine dikkat çekti. Özellikle Afgan çobanların ülkeden ayrılması durumunda hayvancılığın ciddi şekilde etkileneceğini vurguladı.

Bolat, "Ürünler o kadar çok ki, çiftçiler toplamak için yeterli eleman bulmakta zorlanıyor. Bu sorun, yabancı işçilerle dahi çözülemiyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çobanın Türkiye'yi terk etmesi halinde tarım ve hayvancılık kalmaz." şeklinde konuştu.

Ömer Bolat ayrıca stokçuluğa da değinerek, bu durumun ürün fiyatları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Özellikle limon gibi ürünlerin depolarda bekletilmesinin, fiyat dalgalanmalarına yol açtığını ifade etti. "Limon fiyatlarının aşırı yükselmesinin nedeni, depolarda bekletilen ürün miktarının normalin çok altında olmasıdır. Bu durum, tüketiciye yansıyan fiyatları doğrudan etkiliyor." şeklinde konuşan Bolat, denetimlerin bu tür sorunları çözmeye yönelik önemli adımlar attığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de bu otomobiller akın akın satıldı! Bu listeye bakmadan araba almayın

4A emeklisinin talihi döndü! O tarihten sonra 33.000 TL tek seferlik ödeme müjdelendi

Borcunu kapatan borçlulara flaş uyarı! 5 yıl detayını bilmeyen eyvah eyvah diyecek

Ay sonunu getiremeyen emekliye 30.000 TL destek! 4A 4B 4C ayrımı olmadan verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK girişi 1995 ve sonrası olana prim indirimi geldi! Erken emeklilikte bomba gibi fırsat

Türkiye'de bu otomobiller akın akın satıldı! Bu listeye bakmadan araba almayın

Selçuk Geçer'den piyasaları sallayan dolar tahmini! Dolar borcu olanın uykuları kaçacak

Arabanızın anahtarına 256 kez basınca bu oluyor! Böyle bilgiyi hiçbir yerde bulamazsınız

Borçlulara devlet desteği gecikmedi! Cumhurbaşkanı onayladı: O borçlar kapatılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye 30.000 TL destek! 4A 4B 4C ayrımı olmadan verilecek

Yapı Kredi'den çıldırtan promosyon kampanyası! Tamı tamına 26.250 TL tak diye ödeyecek

Kamuya 3 kadro için personel alımı duyuruldu! İş deneyimi olanlar hemen başvurabilecek

Emeklilik için yıllarca beklemeyin! SGK giriş yılı bunlardan biri olana 45 yaşla emeklilik geldi

Miras paylaşımında sistem değişti! Tapusu olan herkes artık böyle yapacak

4A emeklisinin talihi döndü! O tarihten sonra 33.000 TL tek seferlik ödeme müjdelendi

Borcunu kapatan borçlulara flaş uyarı! 5 yıl detayını bilmeyen eyvah eyvah diyecek