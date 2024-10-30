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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kırklareli'nde Ziyaretler Gerçekleştirdi

Kırklareli'nde ziyaretlerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 22:51
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kırklareli'nde Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kırklareli'nde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırklareli'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programına Pınarhisar Belediyesi ile başlayan Bolat, burada yerel yöneticiler ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Pınarhisar Belediyesinde Karşılama

Pınarhisar Belediye binasında Bakan Bolat'ı Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve birçok vatandaş karşıladı. Burada Belediye Başkanı Talay, Bolat'a belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Valiliği Ziyareti

Bakan Bolat, daha sonra Kırklareli Valiliğini ziyaret ederek Vali Turan'dan brifing aldı.

Son Duraklar

Bakan Bolat, programını Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla’yı ziyaret ederek tamamladı. Ziyaretler sırasında Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ve Özgür Volkan Ağar da kendisine eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu. Bakan Bolat, Kırklareli...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu. Bakan Bolat, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu. Bakan Bolat, Kırklareli...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu. Bakan Bolat, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

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