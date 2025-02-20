Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Bolat, TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) gerçekleştirdiği ziyarette önemli değerlendirmelerde bulundu. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ziyaretine ilişkin bilgiler verdi.

Bolat, savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olan TUSAŞ'ın, özgün ürünleri ile dünya çapında tanınan bir firma olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın en büyük ilk 50 havacılık şirketi arasında yer alan TUSAŞ, ANKA III, HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN gibi hava platformlarıyla küresel ölçekte ülkemizin yüz akı konumundadır" ifadelerini kullandı.

Bolat, TUSAŞ'ın yenilikçi teknoloji ekosisteminin gelişimine ve savunma alanındaki ihracatına sağladığı katkılara dikkat çekerek, "TUSAŞ'a çalışmalarında başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Bolat'a ziyaretinde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şuay Alpay, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu eşlik etti.