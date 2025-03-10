Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

Ticaret Bakanlığı 2025'te 988 personel alacak. Başvuru süreleri ve detayları için kritik bilgiler burada.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:09
Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımı Duyurusu

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için ihtiyaç duyduğu personel sayısını ve kadrolarını açıkladı. Türkiye'nin dış ticaretine yön veren ve iç ticareti düzenleyen bu önemli kurum, toplamda 988 yeni personel alımı yapacağını belirtti. Peki, bu alımlar hangi kadrolarda gerçekleşecek? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

2025 Yılı İçin 988 Personel Alımı

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 yılında 865 sözleşmeli, 123 kadrolu olmak üzere toplam 988 personel istihdam edilecektir. Ticaret Bakanlığı’nın bu alımı ile ekonominin can damarı olan birçok departmanda görev alacak yeni çalışanlar arayışına çıkıldı.

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

Alım Yapılacak Kadrolar

Ticaret Bakanlığı, gerçekleştirilecek alımın hangi pozisyonları kapsadığına dair ayrıntıları da paylaştı:

  • Gümrük Muhafaza Memuru: 500 sözleşmeli personel alınacak.
  • Muayene Memuru: 200 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
  • Tüketici Hakem Heyeti Raportörü: 50 personel alınacak.
  • Mühendis: Farklı branşlardan 30 sözleşmeli mühendis istihdam edilecek.

Ayrıca, Büro Personeli, Destek Personeli (Şoför), Kaptan, Makinist, Gemi Adamı, Anbar Memuru ve Veznedar gibi çeşitli kadrolarda da alımlar yapılacağı bildirildi.

Başvuru Süreci Hakkında Bilgi

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 personel alımı için başvuru tarihleri ve koşulları ile ilgili detaylar henüz resmi olarak açıklanmadı. Resmi duyurunun yapılmasının ardından bu haberi güncelleyerek sizlerle paylaşacağız.

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