Ticaret Bakanlığı Heyeti Japonya'da Kooperatifçilik Temasları Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener başkanlığındaki heyet, Japonya'nın önde gelen kooperatif kuruluşlarıyla önemli temaslarda bulundu.

Bu ziyaret, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara destek sağlarken, iki ülke arasında kooperatifçilik alanında yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Genel Müdür Şener öncülüğündeki heyet, Birleşmiş Milletler tarafından 2025’in “Uluslararası Kooperatifler Yılı” ilan edilmesinin ardından Tokyo'da kooperatif kuruluşlarıyla bağlantılar kurdu.

Ziyaret sırasında, Japonya Kooperatifler Birliği (JCA), Sağlık ve Refah Kooperatifleri Federasyonu (HeW CO-OP Japan), Japonya Tüketici Kooperatifleri Birliği (JCCU) ve Japonya Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (JA-ZENCHU) ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca, Tokyo’daki Aoba Tarımsal Kooperatifi'ne bağlı market ile bu markete ürün tedarik eden ortakların üretim tesislerinde saha incelemeleri yapıldı. Bu sayede, Japonya’daki kooperatif uygulamaları yerinde gözlemlenme imkanı bulundu.

Toplantılarda, Japon kooperatiflerinin kuruluş süreçleri, finansman yapıları, denetim ve eğitim sistemleri ile topluma yönelik faaliyetleri detaylı biçimde ele alındı.

Türk heyeti, Türkiye’de uygulanan Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES), Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) ve 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi (TÜKOSEP) hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Karşılıklı sunum ve görüşmelerde, her iki ülkenin geleneksel kooperatifçilik anlayışlarının kurumsal kapasite ve toplumsal fayda açısından birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Ayrıca, yaşlanan nüfus, kırsal kalkınma, gençlerin kooperatifçiliğe katılımı ve sürdürülebilir kooperatif modelleri gibi ortak sorunlara yönelik uygulama örnekleri masaya yatırıldı.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener (solda), Japonya'ya çalışma ziyareti kapsamında Japonya Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (JA-ZENCHU) İcra Direktörü Akihiro Fukuzon (sağda) ile görüştü.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener (solda), Japonya'ya çalışma ziyareti kapsamında Japonya Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (JA-ZENCHU) İcra Direktörü Akihiro Fukuzon (sağda) ile görüştü.