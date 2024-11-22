Ticaret Bakanlığı'ndan Denetim Atağı: 5,7 Milyar Liralık Ek Tahakkuk ve Ceza!

Ticaret Bakanlığı, sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle gelir kaybını önlemek amacıyla önemli adımlar atıyor. 2024 yılının ilk 10 ayında, 5,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, jeopolitik gerilimler, artan arz yönlü şoklar ve korumacılık eğilimleri nedeniyle uluslararası ticaretin karmaşık bir yapıya dönüştüğü ifade edildi. Bu doğrultuda, dış ticaret işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için cari gümrük işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması sağlanıyor.

Ayrıca, sonradan ve ikincil kontrol denetimleri ile geçmiş dönemlerde yapılan beyanların doğruluğu sürekli olarak kontrol ediliyor. Açıklamada, "Firmaların geçmişe dönük dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığına dair denetim gerçekleştirilmektedir" denildi.

İşlemleri tamamlanmış gümrük beyannamelerinin Bakanlık tarafından sürekli tarandığı, şüpheli görülenlerin detaylı bir incelemeye tabi tutulduğu vurgulandı. Bakanlık, ileri analitik teknikler kullanarak riskli firmaları ve şüpheli beyannameleri tespit ediyor.

Türkiye'nin gümrüklerinde, bu yılın 10 ayında yaklaşık 6 milyon beyanname ile 500 milyar dolarlık dış ticaret işlemi gerçekleştirilmiş durumda. Aynı dönemde, 234 firma Bakanlık müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutuldu.

İkincil kontrol incelemeleri sonucunda, 7 bin 692 gümrük beyannamesi için ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edilmiştir. Bu kapsamda, kamunun gelir kaybını önlemek için kararlılıkla süren çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.