DOLAR
34,58 -0,28%
EURO
36,25 -0,06%
ALTIN
2.995,13 -1,2%
BITCOIN
3.426.719,52 -1,03%

Ticaret Bakanlığı'ndan Denetim Atağı: 5,7 Milyar Liralık Ek Tahakkuk ve Ceza!

Ticaret Bakanlığı, 10 ayda 5,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenleyerek, gelir kaybını önlüyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:31
Ticaret Bakanlığı'ndan Denetim Atağı: 5,7 Milyar Liralık Ek Tahakkuk ve Ceza!

Ticaret Bakanlığı, sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle gelir kaybını önlemek amacıyla önemli adımlar atıyor. 2024 yılının ilk 10 ayında, 5,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, jeopolitik gerilimler, artan arz yönlü şoklar ve korumacılık eğilimleri nedeniyle uluslararası ticaretin karmaşık bir yapıya dönüştüğü ifade edildi. Bu doğrultuda, dış ticaret işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için cari gümrük işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması sağlanıyor.

Ayrıca, sonradan ve ikincil kontrol denetimleri ile geçmiş dönemlerde yapılan beyanların doğruluğu sürekli olarak kontrol ediliyor. Açıklamada, "Firmaların geçmişe dönük dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığına dair denetim gerçekleştirilmektedir" denildi.

İşlemleri tamamlanmış gümrük beyannamelerinin Bakanlık tarafından sürekli tarandığı, şüpheli görülenlerin detaylı bir incelemeye tabi tutulduğu vurgulandı. Bakanlık, ileri analitik teknikler kullanarak riskli firmaları ve şüpheli beyannameleri tespit ediyor.

Türkiye'nin gümrüklerinde, bu yılın 10 ayında yaklaşık 6 milyon beyanname ile 500 milyar dolarlık dış ticaret işlemi gerçekleştirilmiş durumda. Aynı dönemde, 234 firma Bakanlık müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutuldu.

İkincil kontrol incelemeleri sonucunda, 7 bin 692 gümrük beyannamesi için ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edilmiştir. Bu kapsamda, kamunun gelir kaybını önlemek için kararlılıkla süren çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Güvercin Kümesinde 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
Pakistan'da Şii Müslümanlarına Yönelik Saldırıda Ölü Sayısı 42'ye Yükseldi
3
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı
4
Maltepe'de Kurye Saldırısına Uğradı: Demir Çubuk Dehşeti
5
İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
6
Edirne'de Otobüste Külçe Altın Ele Geçirildi
7
Edirne'de FETÖ ile İlişkili 2 Şüpheli Yakalandı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar