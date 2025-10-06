Ticaret Bakanlığı'ndan 'emekliye kiralık değildir' İlanına Para Cezası

Ticaret Bakanlığı, ilan sitesinde yer alan "emekliye kiralık değildir" ibareli konut ilanını kaldırdı ve ilgili emlak işletmesine idari para cezası uyguladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 21:33
Bakanlık ilanı kaldırdı, işletmeye ceza verildi

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde yer alan "emekliye kiralık değildir" ibareli konut ilanıyla ilgili işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, internet sitesindeki ayrımcı ifadeye yönelik inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek ilan yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

Açıklamada, Bakanlığın önceliklerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya, vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

