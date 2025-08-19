DOLAR
Ticketmaster İddiası: Grup 321 bin 286 Biletle 5,7 Milyon Dolar Kazandı

FTC, bir grubun Ticketmaster güvenlik önlemlerini atlayıp 321 bin 286 bilet satın alarak yaklaşık 5,7 milyon dolar kar elde etmekle suçlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 13:12
ABD'de Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bir grup hakkında Taylor Swift ve Bruce Springsteen gibi sanatçıların konser biletlerini yasadışı yollarla toplayıp ikinci el piyasada satarak önemli miktarda gelir elde ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.

İddiaların ayrıntıları

FTC, söz konusu grubun Ticketmaster güvenlik protokollerini atladığını ve sahte hesaplardan oluşan bir ağ kurarak toplam 321 bin 286 bilet satın aldığını açıkladı. Komisyona göre grup, Haziran 2022 ile Aralık 2023 arasında 3 bin 261 canlı performans için toplamda yaklaşık 47 milyon dolar değerinde bilet alıp bunları yaklaşık 52 milyon dolara satarak yaklaşık 5,7 milyon dolar kar elde etti.

FTC, operasyon sırasında IP adreslerini gizleyen yasa dışı yazılımlar kullanıldığını ve kredi kartları ile SIM kartların yeniden kullanıldığını iddia etti. Şüpheli faaliyetlerin TotalTickets.com, TotallyTix ve Front Rose Tix gibi isimler altında yürütüldüğü, operasyonun üç kilit isim tarafından yönetildiği belirtildi.

Öne çıkan örnekler

Komisyon, Taylor Swift'in rekor kıran turnesi The Eras Tour için 2023'te yeniden satılan biletlerden elde edilen 1,2 milyon dolar'ın da soruşturma kapsamına girdiğini; şüphelilerin bir olayda 49 farklı hesap kullanarak Mart 2023'te Las Vegas'ta verilen konser için 273 bilet satın aldığını kaydetti. Ayrıca grubun Ticketmaster'ın 6 biletlik alış sınırını yasa dışı yollarla aştığı ve bu yolla elde edilen bazı biletlerin yaklaşık 120 bin dolar'a satıldığı iddia ediliyor.

FTC'nin tutumu ve davanın geçmişi

FTC Başkanı Andrew Ferguson konuya ilişkin olarak, Başkan Donald Trump'ın ikinci el bilet satış uygulamalarını kısıtlamaya yönelik başkanlık kararnamesinin "hayranlara zarar veren ve rekabeti engelleyici yöntemlerle fiyatları yükselten aracıların" peşine düşeceklerini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

FTC ve Adalet Bakanlığı temsilcileri ile Ticketmaster'ın konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermediği bildirildi. Öte yandan eski Başkan Joe Biden yönetimindeki Adalet Bakanlığı ve FTC, 2024'te Ticketmaster'ın ana şirketi LiveNation'a canlı etkinlik sektörünü tekelleştirmekle suçlayan bir dava açmıştı.

