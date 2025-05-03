Tiflis'te Gürcüceye Çevrilen 'Kutadgu Bilig' Tanıtımı Yapıldı

Tiflis'te 'Kutadgu Bilig' Tanıtım Etkinliği

Türk edebiyatının önde gelen klasik eserlerinden biri olan 'Kutadgu Bilig', Yusuf Has Hacib'in eseridir ve bu eser Gürcüceye çevrilerek Gürcü okurlarla buluştu. Tiflis'teki tanıtım etkinliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlendi ve etkinlikte Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay da yer aldı.

Davetlilerin Yoğun İlgisi

Etkinliğe Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Orbay, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sunan Gürcistan Yazarlar Evi ve YEE'ye, ayrıca çeviriyi yapan Gürcü Türkologlar Ekaterine Akhvediani ile Tamar Alpenidze'ye teşekkür etti.

Büyükelçinin Vurgusu

Orbay, eser üzerinde durarak, 'Kutadgu Bilig''in sadece devlet yönetimi hakkında değil, aynı zamanda adalet, saadet, akıl ve akıbet gibi dört temel hayat ilkesini içerdiğini belirtti.

Yazarlar Evi'nden Destek

Gürcistan Yazarlar Evi Müdürü Ketevan Dumbadze, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Böylesine değerli bir eserin tanıtımı için Yazarlar Evi'nin seçilmesi bizim için büyük bir onur." dedi.

Tanıtım Faaliyetleri Sürecek

Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini ifade ederek, "Bu büyük eserin tanıtım programları, Tiflis YEE başta olmak üzere Gürcistan'daki üniversitelerde ve çeşitli kültür kurumlarında sürdürülecek." dedi.

Türkologların Değerlendirmeleri

Türkolog Ekaterine Akhvediani, 'Kutadgu Bilig''in sadece bir yönetim kitabı değil, aynı zamanda bireyin hayatını düzenleyen bir öğreti metni olduğunu vurguladı. Akhvediani, Gürcü edebiyatının önemli isimlerinden Şota Rustaveli'nin 'Kaplan Postlu Şövalye' eserini kaleme alırken bu kitaptan esinlenmiş olabileceğini belirtti.

Uzun Bir Çeviri Süreci

Tamar Alpenidze, eserin çevirisinin tamamlanma sürecinde, "Yusuf Has Hacib bu kitabı 18 ayda yazdı; biz çevirisini ancak 4,5 yılda tamamlayabildik." dedi.

Kültürel Değerler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TEDA Projesi kapsamında Gürcüceye kazandırılan ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destekli 'Kutadgu Bilig', bireyin ve toplumun yaşamına ışık tutan evrensel değerler bütünü olarak değerlendirilmekte.

Türk edebiyatının klasik eserlerinden, Yusuf Has Hacib'in kaleme aldığı "Kutadgu Bilig", Gürcüceye çevrilerek Gürcü okurlarla buluşturuldu. "Kutadgu Bilig" eserinin Gürcüce çevirisi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın katılımıyla Gürcistan Yazarlar Evi'nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Orbay, tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.

Türk edebiyatının klasik eserlerinden, Yusuf Has Hacib'in kaleme aldığı "Kutadgu Bilig", Gürcüceye çevrilerek Gürcü okurlarla buluşturuldu. "Kutadgu Bilig" eserinin Gürcüce çevirisi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın katılımıyla Gürcistan Yazarlar Evi'nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Orbay, tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.