TİGEM'de Safkan Akbaş ve Kangal Yavruları İçin 6 Ay Bekleme Süresi

TİGEM'de Safkan Kangal ve Akbaş Yavrularına Yoğun İlgi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde yer alan tesislerde bu yıl 250 adet safkan kangal ve akbaş ırkı çoban köpeği yavrusunun doğması bekleniyor. Bu tesisler, Türk çoban köpeklerinin Anadolu'ya özgü gen kaynaklarını koruma amacını gütmektedir.

Aylık Bekleme Süresi ve Yıl İçindeki Doğum Hedefleri

Hayvan bakım ve besleme teknikeri Seydi Vakkas Karaoğlan, tesisin 220 köpek kapasiteli olduğunu ve bu yıl doğum hedeflerinin 250 yavru olduğunu belirtti. Karaoğlan, yoğun talep nedeniyle şu anda 160 kişinin sırada beklediğini vurgulayarak, "Biri sıraya girdiği zaman 6-7 ayda teslim edebiliyoruz." dedi.

Safkan Yavruların Değeri ve Koruma Amaçlı Alım

Karaoğlan, köpeklerin safkan olmasının tercih edilme sebeplerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Kangal ve akbaş, dünyanın en zeki, en sadık köpekleridir. Birinci derece görevleri sürülerdeki koyun, keçi ve sığırlara çoban köpeği görevi görmek. Bunlar kurtlara, domuzlara ve çakallara karşı en iyi mücadele eden köpeklerdir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, tesis bünyesinde toplam 97 kangal ve 96 akbaş köpeğin bulunduğuna dikkat çeken Karaoğlan, köpeklerin 3 aylık olmadan satışa sunulmadığını belirterek, "Alanlar sanki o aileden biriymiş gibi baktıklarından dolayı köpeği safkan olarak çoğaltıyor," diye ekledi. Tesisin köpek yetiştiriciliği konusundaki çalışmaları, akademisyenlerle ve bilim insanlarıyla sürekli iş birliği içinde yürütülmektedir.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait tesiste bu yıl 250 safkan kangal ve akbaş ırkı çoban köpeğinin doğması bekleniyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait tesiste bu yıl 250 safkan kangal ve akbaş ırkı çoban köpeğinin doğması bekleniyor.