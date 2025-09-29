TİHEK Başkanı Altun, Gafarova ile Görüştü: İnsan Haklarında Ortak Mücadele

TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, Sahibe Gafarova ile Görüştü

İnsan haklarında ortak irade ve çifte standart eleştirisi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Görüşmeye, çeşitli temaslar için Azerbaycan'a gelen Altun'un yanı sıra Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de katıldı.

Azerbaycan Milli Meclisi'nin açıklamasına göre Gafarova, Altun'u yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı diledi. Gafarova, Azerbaycan Milli Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki geniş ilişkilerin önemine işaret ederek parlamentoların hem ikili zeminde hem de uluslararası parlamenter örgütler çerçevesinde başarılı işbirliği yürüttüğünü vurguladı.

Gafarova ayrıca, Azerbaycan Ombudsmanlığı ile TİHEK arasındaki mevcut işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Altun, Azerbaycan'ın elde ettiği başarılardan ve toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Altun, bugün dünyada insan haklarının sistematik şekilde ihlal edildiğine dikkat çekerek, "Ne yazık ki güçlü devletler insan haklarını yalnızca kendi çıkarlarına hizmet ettiğinde gündeme taşıyor ama başka halkların yaşadığı zulümlere sessiz kalıyor. Bu durum açık çifte standarttır ve adaletin önünde en büyük engellerden biridir."

Altun, Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı kökten gelen, ortak tarih, dil ve dini paylaşan kardeş halklar olduğunu belirterek, "Bizim dayanışmamız yalnızca ekonomi ve siyaset alanıyla sınırlı değildir, insan hakları mücadelesinde de ortak bir irade ortaya koymamız gerekiyor. İki devlet, tek millet anlayışıyla bu sahada birlikte hareket etmek bizim sorumluluğumuzdur."

Toplantının sonunda Altun, "Uluslararası alandaki ikiyüzlülüğe karşı birlikte mücadele ederek adaletin ve hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun (sağ 3), Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova (sol 3) ile bir araya geldi.