TİKA, Arnavutluk'ta İhtiyaç Sahibi Ailelere Zeytin Fidanı Hibe Etti

TİKA, Arnavutluk'ta Tarımsal Destek Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) işbirliğiyle Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere zeytin fidanı ve kimyasal gübre hibe etti. Bu önemli dağıtım töreni, Elbasan iline bağlı Libraş kasabasında gerçekleştirildi.

Dağıtım Törenine Önemli İsimler Katıldı

Törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ve ALSAR Başkanı Mehdi Gurra da katıldı. Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, "Son dönemde dünya genelinde yaşanan sıkıntılardan dolayı yaşadığınız güçlükleri aşabilmeniz için böyle bir proje gerçekleştirdik. Bugün teslim edeceğimiz fidanlar ve tarımsal gübre, Türk halkından birer hediyedir" ifadelerini kullandı.

50 Aileye Destek Sağlandı

ALSAR Vakfı Başkanı Gurra ise projeye katkı sağlayan Türk kurumlarına teşekkür ederek, "Proje kapsamında Elbasan ve Berat illerinde toplam 50 aileye 35’er zeytin fidanı ve 50’şer kilogram kimyasal gübre desteği sağladık" şeklinde konuştu. Gurra, "Bu projemizle kırsal kesimde yaşayan ve zeytin ağacı yetiştirme imkanı olan sizlere bir nebze de olsa faydalı olabileceğimizi umuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) işbirliğiyle Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere zeytin fidanı ve kimyasal gübre hibe etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) işbirliğiyle Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere zeytin fidanı ve kimyasal gübre hibe etti.