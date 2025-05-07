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TİKA, Azerbaycanlı Çocuklara Müzik Aletleri Desteği Sağladı

TİKA, Azerbaycan'daki Çocuk Güzel Sanatlar Okulu'na müzik aletleri hediye ederek kültürel gelişime katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 17:25
TİKA, Azerbaycanlı Çocuklara Müzik Aletleri Desteği Sağladı

TİKA'dan Azerbaycan'a Müzik Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Daşkesen ilinde yer alan Çocuk Güzel Sanatlar Okulu'na çeşitli müzik aletleri temin etti.

TİKA'nın sağladığı tar, saz, nağara, kamança, garmon ve ut gibi geleneksel enstrümanlar, Bakü'ye yaklaşık 400 kilometre mesafedeki bu madencilik ile bilinen dağlık bölgedeki okula teslim edildi.

Törende Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Müzik aletlerinin teslimi için düzenlenen törene, Daşkesen Valisi Orhan Abbasov, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Azerbaycan Kültür Bakanlığı Gence-Daşkesen Bölge Müdürü Nail Memmedov, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Daşkesen Valisi Abbasov, Türkiye ve TİKA'ya eğitime ve kültürel gelişime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, bu katkıların bölge gençliği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik ise “TİKA olarak Azerbaycan'ın her bölgesinde, hayatın içine dokunan projeler geliştiriyoruz. Bugün de Ermenistan sınırına yakın Daşkesen'de, yetenekli çocuklarımızın sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Tören, öğrencilerin TİKA tarafından hediye edilen müzik aletleriyle verdiği mini konserle sona erdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Daşkesen ilinde bulunan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Daşkesen ilinde bulunan Çocuk Güzel Sanatlar Okulu'na çeşitli müzik aletleri temin etti. TİKA tarafından sağlanan tar, saz, nağara, kamança, garmon ve ut gibi geleneksel enstrümanlar, Bakü'ye yaklaşık 400 kilometre mesafedeki, madencilikle bilinen dağlık bir bölge olan Daşkesen'deki okula törenle teslim edildi. Tören, öğrencilerin TİKA tarafından hediye edilen müzik aletleriyle verdiği mini konserle sona erdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Daşkesen ilinde bulunan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Daşkesen ilinde bulunan Çocuk Güzel Sanatlar Okulu'na çeşitli müzik aletleri temin etti. TİKA tarafından sağlanan tar, saz, nağara, kamança, garmon ve ut gibi geleneksel enstrümanlar, Bakü'ye yaklaşık 400 kilometre mesafedeki, madencilikle bilinen dağlık bir bölge olan Daşkesen'deki okula törenle teslim edildi. Tören, öğrencilerin TİKA tarafından hediye edilen müzik aletleriyle verdiği mini konserle sona erdi.

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