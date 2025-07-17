TİKA, Azerbaycanlı Görme Engelli Gazilere Akıllı Baston Desteği Sağladı

TİKA'dan Anlamlı Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da görme engelli vatandaşlara, aralarında gazilerin de bulunduğu 30 kişiye akıllı baston desteği sağladı. Bu destek, TİKA Azerbaycan Program Koordinasyon Ofisi ile Azerbaycan Görme Engelliler Derneği ve YAŞAT Vakfı'nın işbirliğiyle hayata geçirildi.

Bastonların Teslim Töreni

Proje kapsamındaki akıllı bastonlardan 11'i, Türkiye'de üretilerek gazilere teslim edildi. Tören, TİKA'nın Bakü ofisinde gerçekleştirildi ve törende Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, YAŞAT Vakfı Başkanı Elvin Hüseynov, TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik ile gaziler ve yerel vatandaşlar hazır bulundu.

Dayanışmanın Önemi

Törende konuşan Akgün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Akgün, "Bu bastonu geliştiren Türk firmasını tebrik ediyorum. Bu çalışma, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışmanın önemli bir göstergesidir. Bunu, 2. Karabağ Savaşı'nda sergilenen dayanışmanın devamı olarak görmek gerekir." dedi.

Gazilere Destek Olmak

Akgün, savaşların insani maliyetlerine vurgu yaparak, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmenin ve hayatlarını kolaylaştırmanın hepimizin ortak görevi olduğunu dile getirdi. "Onlara çok şey borçluyuz," diyerek sözlerine son verdi.

Projenin Önemi

YAŞAT Vakfı Başkanı Hüseynov ise projenin önemine dikkat çekti. "Gaziler bu bastonlardan büyük ölçüde faydalanacak. TİKA'ya teşekkür ediyorum. Bu tür projeler dostluk ve birliğimizi daha da pekiştiriyor," şeklinde konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'da aralarında gazilerin de bulunduğu görme engelli vatandaşlara, akıllı baston desteğinde bulundu. TİKA Azerbaycan Program Koordinasyon Ofisi tarafından, Azerbaycan Görme Engelliler Derneği ve YAŞAT Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, iki gözünü tamamen kaybetmiş, arlarında savaş gazilerinin de olduğu 30 görme engelliye akıllı baston hediye edildi. Türkiye'de üretilen bastonlardan 11'i gazilere teslim edildi. TİKA'nın Bakü ofisinde düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün (sol 2), YAŞAT Vakfı Başkanı Elvin Hüseynov (sağda), TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik (solda) ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'da aralarında gazilerin de bulunduğu görme engelli vatandaşlara, akıllı baston desteğinde bulundu. TİKA Azerbaycan Program Koordinasyon Ofisi tarafından, Azerbaycan Görme Engelliler Derneği ve YAŞAT Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, iki gözünü tamamen kaybetmiş, arlarında savaş gazilerinin de olduğu 30 görme engelliye akıllı baston hediye edildi. Türkiye'de üretilen bastonlardan 11'i gazilere teslim edildi. TİKA'nın Bakü ofisinde düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün (sol 2), YAŞAT Vakfı Başkanı Elvin Hüseynov (sağda), TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik (solda) ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.