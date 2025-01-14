TİKA Başkanı Kayalar, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasında, foto muhabirlikteki küresel yetkinliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:25
TİKA Başkanı Kayalar, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, AA'nın foto muhabirlik alanındaki küresel yetkinliğini gösteren önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Kayalar, yaptığı açıklamada, "Yılın Kareleri, AA'nın foto muhabirlik alanındaki küresel yetkinliğini gösteren en önemli alanlardan birisi." diyerek, bu tür etkinliklerin hem gazeteciliği teşvik ettiğini hem de sanatçıların eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı sunduğunu belirtti.

Bu yılki oylamanın, uluslararası düzeyde foto muhabirliğin önemini yine gündeme getirdiğini vurgulayan Kayalar, Anadolu Ajansı'nın bu alandaki katkılarının devam etmesini temenni etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Anadolu Ajansının (AA)...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Anadolu Ajansının (AA)...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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