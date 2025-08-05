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TİKA, Bosna Hersek'teki Guber Futbol Kulübü'ne Spor Ekipmanı Desteği Sağladı

TİKA, Srebrenitsa’daki Guber Futbol Kulübü’ne antrenmanlarda kullanılmak üzere spor ekipmanları temin etti.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 12:38
TİKA, Bosna Hersek'teki Guber Futbol Kulübü'ne Spor Ekipmanı Desteği Sağladı

TİKA'dan Bosna Hersek'teki Guber Futbol Kulübü’ne Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da faaliyet gösteren Guber Futbol Kulübü’ne önemli bir spor ekipmanı desteği sağladı.

TİKA'nın açıklamasına göre, 1924 yılında kurulan ve geçtiğimiz yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan kulübe, antrenmanlarda ve resmi müsabakalarda kullanılmak üzere formalar ile çeşitli spor ekipmanları temin edildi.

Bu destekle, kulübün antrenman ve müsabaka koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, farklı etnik kökenlerden gençlerin spor aracılığıyla bir araya gelmesi ve Srebrenitsa’da birlikte yaşama kültürünün pekiştirilmesine katkı sunulması da amaçlanıyor.

Açıklamada, Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın ardından soykırıma maruz kalan Srebrenitsa’da, Guber Futbol Kulübü'nün 2004 yılında faaliyetlerine yeniden başladığı hatırlatıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek’in doğusundaki...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da faaliyet gösteren Guber Futbol Kulübü’ne spor ekipmanı desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek’in doğusundaki...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da faaliyet gösteren Guber Futbol Kulübü’ne spor ekipmanı desteği sağladı.

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