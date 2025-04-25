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TİKA, Bosna Hersek'teki Osmanlı Eserlerini Tanıtacak Projeye Destek Verdi

TİKA, Bosna Hersek'teki Osmanlı eserlerini tanıtmak amacıyla hayata geçirilen projeye teknik destek sağlayarak katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 13:56
TİKA, Bosna Hersek'teki Osmanlı Eserlerini Tanıtacak Projeye Destek Verdi

TİKA'dan Bosna Hersek'in Kültürel Mirasına Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki Osmanlı dönemi tarihi eserlerin tanıtımına katkıda bulunmak için önemli bir projeye destek verdi. "Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna Hersek'te Osmanlı Eserleri Projesi" adını taşıyan bu projede, tarihsel ve kültürel değerlerin ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Proje Detayları ve Amaçları

TİKA, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen bu projeye teknik donanım desteği sunarak, dijital üretim atölyesi kurdu. Proje, aynı zamanda Bosna Hersek İslam Birliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BİGMEV) gibi çeşitli kuruluşların destekleriyle hayata geçirildi.

Bu bağlamda, Bosna Hersek'in sahip olduğu tarihsel ve kültürel mirası, ülke turizmine ve ekonomisine kazandırmak amacıyla başta Osmanlı dönemi eserleri olmak üzere önemli noktalar belirlendi. Ziyaret rotalarının oluşturulmasıyla birlikte, her bir eser için bilgilendirici ve tanıtıcı içerikler hazırlandı.

Dijital Tanıtım Platformu

Projenin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla www.evliyaninizindebosna.com adlı bir internet sitesi hayata geçirildi. Bu platform üzerinden, güzergahların dijital ortama aktarılması ve tanıtım materyallerinin hazırlanması süreci hızlandırıldı.

TİKA’nın sağladığı destekle, tanıtım faaliyetlerini güçlendirmek için harita, tişört, kupa, hatıra eşya gibi ürünlerin üretimi için gerekli ekipmanlar temin edildi. Bu proje, Bosna Hersek'in tarihi değerlerinin uluslararası alanda tanıtılmasını sağlarken, kültürel bağların güçlenmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki Osmanlı dönemi tarihi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki Osmanlı dönemi tarihi eserleri başta olmak üzere ülkenin kültürel değerlerinin tanıtımına katkı vermek amacıyla başlatılan "Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna Hersek'te Osmanlı Eserleri Projesi"ne destek verdi. TİKA, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde hayata geçirilen ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) başlatılan proje için teknik donanım desteği sağlayarak, dijital üretim atölyesi kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki Osmanlı dönemi tarihi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki Osmanlı dönemi tarihi eserleri başta olmak üzere ülkenin kültürel değerlerinin tanıtımına katkı vermek amacıyla başlatılan "Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna Hersek'te Osmanlı Eserleri Projesi"ne destek verdi. TİKA, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde hayata geçirilen ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) başlatılan proje için teknik donanım desteği sağlayarak, dijital üretim atölyesi kurdu.

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