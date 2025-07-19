TİKA'dan Bosna Hersek'teki Arıcılara Önemli Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki arıcılara önemli bir yardımda bulunarak, kovan ve ekipman desteği sağladı.

TİKA'nın Bosna Hersek'te kırsal arıcılığın geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında, Saraybosna Kantonu ve Doğu Bosna’daki yaklaşık 100 arıcıya 400 kovan teslim edildi.

Saraybosna Kantonundaki 60 arıcıya temsil edilen 300 kovan için Vogosca beldesinde düzenlenen törene katılan TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Bosna Hersek'te kırsal kalkınmaya yönelik projelere odaklandıklarını belirtti. Işık, "Bugün gerçekleştirdiğimiz proje, kırsal alanda arıcılığın geliştirilmesi açısından önemli bir aktivitedir. Bu kapsamda, Doğu Bosna ve Saraybosna Kantonunda yaklaşık 100 arıcıya 400 kovan temin edilmiştir ve aynı zamanda temel arıcılık eğitimi de düzenlenmiştir." dedi.

Arıcılığın doğal dengenin korunmasında kritik bir rol oynadığını vurgulayan Işık, TİKA'nın bölgede arıcılık konusundaki çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Vogosca'daki Kovan Arıcılar Derneği Başkanı Edin Pasic ise kış aylarında büyük kayıplar yaşadıklarını ve TİKA'nın desteğinin bu bağlamda son derece önemli olduğunu belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki arıcılara kovan ve ekipman desteği sağladı. TİKA'nın Bosna Hersek'te kırsal arıcılığın geliştirilmesi için yürüttüğü proje kapsamında, Saraybosna Kantonu ve Doğu Bosna'daki yaklaşık 100 arıcıya 400 kovan teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki arıcılara kovan ve ekipman desteği sağladı. TİKA'nın Bosna Hersek'te kırsal arıcılığın geliştirilmesi için yürüttüğü proje kapsamında, Saraybosna Kantonu ve Doğu Bosna'daki yaklaşık 100 arıcıya 400 kovan teslim edildi.