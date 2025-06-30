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TİKA'dan Bosna Hersekli Emniyet Yetkililerine Bilgi Güvenliği Eğitimi

TİKA, Bosna Hersekli emniyet yetkililerine bilgi güvenliği eğitimi vererek uluslararası işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 16:35
TİKA'dan Bosna Hersekli Emniyet Yetkililerine Bilgi Güvenliği Eğitimi

TİKA'dan Emniyet Yetkililerine Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersekli emniyet yetkililerine "Bilgi Güvenliği Eğitimi" düzenledi. Bu eğitim, TİKA'nın Emniyet Genel Müdürlüğü ile işbirliği gerçekleştirdiği "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında Ankara'da gerçekleştirildi.

Eğitim Detayları

Eğitime Bosna Hersek Federasyonu Polis İdaresi, federasyonun 10 kantonunun içişleri bakanlıkları, Bosna Hersek Federasyonu Polis Akademisi ve Brcko Polisinden emniyet müdürleri katıldı. Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı'nın ev sahipliği yaptığı eğitim programında, toplamda 16 Bosna Hersekli emniyet mensubu başarıyla eğitimi tamamladı.

Eğitim İçeriği

Eğitim süresince, yönetilen sistemlerdeki güvenlik açıklarının tespiti ve giderilmesi, siber saldırılara karşı alınacak önlemler, saldırıların analizi ve sistem açıklarının kapatılması gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Sertifika Töreni

Katılımcılara, "Bilgi Güvenliği Eğitimi"ni tamamladıklarına dair sertifikaları takdim edildi. TİKA'nın, Bosna Hersek emniyet birimleri ile 2010 yılından bu yana sürdürdüğü bu proje kapsamında, şimdiye kadar 35'ten fazla eğitim düzenlenmiş ve 700'den fazla emniyet mensubu eğitimlere katılmıştır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersekli emniyet...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersekli emniyet yetkililerine "Bilgi Güvenliği Eğitimi" verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersekli emniyet...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersekli emniyet yetkililerine "Bilgi Güvenliği Eğitimi" verildi.

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