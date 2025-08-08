TİKA’dan Cezayir’de Hat ve Ebru Sanatı Eğitimi Tamamlandı

Uzman Eğitmenler Eşliğinde Yoğun İlgi

Türkiye’den hattat Erhan Bektaş ve ebru sanatçısı Nuran Öner’in eğitmen olarak görev aldığı 10 günlük program, Cezayirli sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Katılımcılar Sertifikalarını Aldı

Sertifika törenine Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan, Riyas Cezayir Kurumu Müdürü Bilal İrmuli ve Cezayir Kültür Bakanlığı yetkilileri dahil pek çok sanatsever katıldı.

Büyükelçi Küçükyılmaz'dan Anlamlı Vurgular

Sertifika töreninde konuşan Büyükelçi Küçükyılmaz, "Türk ve Cezayir halkları uzun ve köklü bir ortak tarihe sahiptir. Şu anda bulunduğumuz mekan da bunun en önemli şahitlerinden biridir. Bu tarihi yapının restorasyonu tamamlandıktan sonra bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesi çok manidardır." diyerek bu etkinliğin önemini vurguladı. Ayrıca, Cezayirli gençlerin ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği faaliyetin gerçekleştirilmesinde destek olan Kültür Bakanlığı yetkililerine ve programı organize eden TİKA ile Riyas Cezayir Kurumu yetkililerine teşekkür etti.

Riyas Cezayir Kurumu’ndan Teşekkür

Riyas Cezayir Kurumu adına konuşma yapan Samiya Kadrin, TİKA’ya eğitim programı için teşekkür etti.

Program, sergi alanının gezilmesi ve katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Cezayir Kültür Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Riyas Cezayir Kurumu işbirliğinde düzenlenen hat ve ebru sanatı eğitim programı, sertifika töreniyle sona erdi. Başkent Cezayir’in önemli tarihi yapılarından biri olan ve kısa süre önce restorasyonu tamamlanan Hüseyin Dayı Sarayı'nda gerçekleştirilen programda 21 kişi hat sanatı, 85 kişi de ebru sanatı eğitimi aldı. Sertifika törenine, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (solda) katıldı.

