TİKA’dan Cezayir’de Hat ve Ebru Sanatı Eğitimi Tamamlandı

TİKA'nın düzenlediği Cezayir'de hat ve ebru sanatı eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 00:41
TİKA’nın Cezayir’deki Eğitim Programı Başarıyla Tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir Kültür Bakanlığına bağlı Riyas Cezayir Kurumu işbirliği ile düzenlenen hat ve ebru sanatı eğitim programı, sertifika töreniyle sona erdi.

Başkent Cezayir’de Gerçekleşen Sertifika Töreni

Etkinlik, başkent Cezayir’in önemli tarihi yapılarından biri olan ve kısa süre önce restorasyonu tamamlanan Hüseyin Dayı Sarayı'nda gerçekleştirildi. Eğitim programına toplamda 106 katılımcı

Uzman Eğitmenler Eşliğinde Yoğun İlgi

Türkiye’den hattat Erhan Bektaş ve ebru sanatçısı Nuran Öner’in eğitmen olarak görev aldığı 10 günlük program, Cezayirli sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Katılımcılar Sertifikalarını Aldı

Sertifika törenine Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan, Riyas Cezayir Kurumu Müdürü Bilal İrmuli ve Cezayir Kültür Bakanlığı yetkilileri dahil pek çok sanatsever katıldı.

Büyükelçi Küçükyılmaz'dan Anlamlı Vurgular

Sertifika töreninde konuşan Büyükelçi Küçükyılmaz, "Türk ve Cezayir halkları uzun ve köklü bir ortak tarihe sahiptir. Şu anda bulunduğumuz mekan da bunun en önemli şahitlerinden biridir. Bu tarihi yapının restorasyonu tamamlandıktan sonra bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesi çok manidardır." diyerek bu etkinliğin önemini vurguladı. Ayrıca, Cezayirli gençlerin ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği faaliyetin gerçekleştirilmesinde destek olan Kültür Bakanlığı yetkililerine ve programı organize eden TİKA ile Riyas Cezayir Kurumu yetkililerine teşekkür etti.

Riyas Cezayir Kurumu’ndan Teşekkür

Riyas Cezayir Kurumu adına konuşma yapan Samiya Kadrin, TİKA’ya eğitim programı için teşekkür etti.

Program, sergi alanının gezilmesi ve katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

