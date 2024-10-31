TİKA'dan Gana Üniversitesine Tıbbi Cihaz Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gana Üniversitesi Biyomedikal Destekli Sağlık Bilimleri Okulu'na tıbbi cihazlarla önemli bir destek sağladı.

Hibe Töreni

Başkent Akra'da gerçekleştirilen törenle, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı vesilesiyle hibe edilen tıbbi cihazlar teslim edildi. Törene, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, TİKA Niamey Program Koordinatörü Tanju Polat, Gana Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Alhaji Hafiz Adam, Gana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Müdürü Prof. Dr. Alfred Edwin Yawson, Biyomedikal Destekli Sağlık Bilimleri Okulu Dekanı Prof. Dr. Samuel Antwi Baffour ve diğer davetliler katıldı.

Türkiye-Gana İşbirliği

Büyükelçi Güngör, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin Gana'nın önde gelen kalkınma ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye ve Gana arasındaki işbirliğinin her alanda süreceğine dair mesajlar verdi.

Güçlü Dostluk ve İşbirliği

Gana Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Adam, bu yardımın Türkiye ile Gana arasındaki dostluk ve işbirliğinin somut bir örneği olduğunu belirtti. Sağlık alanındaki teknik işbirliğinin daha da genişletilmesini memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Akademik Katkı

Gana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Müdürü Yawson, TİKA'nın desteğinin, günümüzde küresel salgınlar ve halk sağlığı konularının önem taşıdığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. Bu cihazların, üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamada ve öğrencilerin akademik çalışmalarına katkı sağlamada önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

TİKA'nın Faaliyetleri

TİKA Niamey Program Koordinatörü Polat, TİKA'nın uluslararası ve Gana özelindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Polat, ayrıca teknik işbirliği sertifikasını yetkililere takdim etti. TİKA'nın yaptığı bağış ile birlikte Gana Üniversitesi Medikal Laboratuvar Bilimleri Bölümü laboratuvar kapasitesinin %150 oranında artış gösterdiği belirtildi.