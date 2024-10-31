DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,31 -0,17%
ALTIN
3.064,12 0,22%
BITCOIN
2.481.208,97 0,32%

TİKA'dan Gana Üniversitesine Tıbbi Cihaz Desteği

TİKA, Gana Üniversitesi'ne tıbbi cihaz desteği sunarak sağlık alanındaki işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 13:35
TİKA'dan Gana Üniversitesine Tıbbi Cihaz Desteği

TİKA'dan Gana Üniversitesine Tıbbi Cihaz Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gana Üniversitesi Biyomedikal Destekli Sağlık Bilimleri Okulu'na tıbbi cihazlarla önemli bir destek sağladı.

Hibe Töreni

Başkent Akra'da gerçekleştirilen törenle, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı vesilesiyle hibe edilen tıbbi cihazlar teslim edildi. Törene, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, TİKA Niamey Program Koordinatörü Tanju Polat, Gana Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Alhaji Hafiz Adam, Gana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Müdürü Prof. Dr. Alfred Edwin Yawson, Biyomedikal Destekli Sağlık Bilimleri Okulu Dekanı Prof. Dr. Samuel Antwi Baffour ve diğer davetliler katıldı.

Türkiye-Gana İşbirliği

Büyükelçi Güngör, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin Gana'nın önde gelen kalkınma ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye ve Gana arasındaki işbirliğinin her alanda süreceğine dair mesajlar verdi.

Güçlü Dostluk ve İşbirliği

Gana Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Adam, bu yardımın Türkiye ile Gana arasındaki dostluk ve işbirliğinin somut bir örneği olduğunu belirtti. Sağlık alanındaki teknik işbirliğinin daha da genişletilmesini memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Akademik Katkı

Gana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Müdürü Yawson, TİKA'nın desteğinin, günümüzde küresel salgınlar ve halk sağlığı konularının önem taşıdığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. Bu cihazların, üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamada ve öğrencilerin akademik çalışmalarına katkı sağlamada önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

TİKA'nın Faaliyetleri

TİKA Niamey Program Koordinatörü Polat, TİKA'nın uluslararası ve Gana özelindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Polat, ayrıca teknik işbirliği sertifikasını yetkililere takdim etti. TİKA'nın yaptığı bağış ile birlikte Gana Üniversitesi Medikal Laboratuvar Bilimleri Bölümü laboratuvar kapasitesinin %150 oranında artış gösterdiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu
2
İstanbul'da UKOME Toplantısı: Yenilikler ve Kararlar
3
DEM Parti'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki
4
Kavakbaşı'nda Çömlekçilik Geleneği Geleceğe Taşınıyor
5
Sigara İçenlerde Akciğer Kanseri Riski 30 Kat Artıyor
6
Sakarya'da Belediye Otobüsü Şoförü Acil Müdahale İle Hayat Kurtardı
7
Mozambik Seçimleri Sonrası Protestolar: 10 Ölü

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı