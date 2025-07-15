TİKA'dan İslamabad'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Ağaçlandırma Etkinliği

TİKA'nın Anma Etkinliği İslamabad'da Gerçekleşti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İslamabad'da anlam dolu bir ağaçlandırma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Katılım Yüksekti

Pakistan'ın başkenti İslamabad’daki Fatima Jinnah (F-9) Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Irfan Neziroğlu, TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Pakistan Federal Hukuk ve Adalet Müsteşarı Naeem Akbar Raja, birçok kamu görevlisi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Türk vatandaşları katılım gösterdi.

Şehitler İçin 253 Fidan Dikildi

Etkinlik çerçevesinde, 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidin anısına her biri için bir fidan olmak üzere toplam 253 fidan dikildi.

TUNA: “Şehitlerin Hatırasını Yaşatıyoruz”

Etkinlikte konuşan TİKA İslamabad Koordinatörü Tuna, bu anlamlı buluşmanın sadece aziz şehitlerin hatırasını yaşatmakla kalmayıp, Türkiye'nin demokrasisine ve milli birliğine olan bağlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti. Tuna, yağışlı havaya rağmen etkinliğe katılan tüm davetlilere teşekkür etti.

NEZİROĞLU: “Pakistan’ın Destek Unutulmaz”

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu ise 15 Temmuz gecesi yaşanan kararlılığın darbe girişimini nasıl bertaraf ettiğini vurguladı. Pakistan'ın bu süreçte Türkiye’ye verdiği destek ve dayanışmanın asla unutulmayacağını dile getiren Neziroğlu, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Bu anlamlı etkinlik, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle İslamabad'da ağaçlandırma etkinliği düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle İslamabad'da ağaçlandırma etkinliği düzenledi.