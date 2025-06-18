TİKA'dan Libya'da Yenilikçi Taze Yem Projesi

TİKA, Libya'da hayvancılığın desteklenmesi için taze yem projesini hayata geçirdi

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Libya'daki hayvancılığı destekleyici nitelikte bir taze yem projesi başlattı. Proje, başkent Trablus'un Tacura İlçe Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürütülmekte olup, sağladığı verim sayesinde ülke geneline yayılması hedefleniyor.

Taze Yem Projesi Libya için Bir İlk

TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hasılmatik 365 Gün Taze Yem" projesinin Libya'daki hayvancılığa önemli katkı sağlayacağını belirtti. Bacanakgil, bu projenin Libya'da ilk kez gerçekleştirildiğini ve hayvancılara destek vermek amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Bacanakgil, "Bu projenin verimi oldukça yüksek. Üretilen taze yem, kuru yemden çok daha faydalı. Projeyi Tacura Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdik. Bu taze yem, 7-10 gün içerisinde tohumlardan hazır hale getirilebiliyor," diye ekledi.

Su Kıtlığı Sorunu ve Verimlilik

Tacura Belediye Başkan Yardımcısı Eymen es-Salim de, bölgedeki yer altı suyu kıtlığının projenin önemini artırdığını söyleyerek, TİKA ile işbirliği yaparak projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Salim, "Basit bir mekanizma ile az su kullanarak yüksek verimlilik elde ediyoruz. Bu proje bölge için oldukça kıymetli,” dedi.

Zamandan ve Kaynaklardan Tasarruf

Bölgedeki büyükbaş besiciliği yapan Mahmud Mervan, projeden elde edilen taze yem ile zamandan ve topraktan tasarruf ettiklerini belirtti. Mervan, "Bu proje sayesinde yıl boyunca kuru arpa ekmek zorunda değiliz. Taze yem, 7-11 günde hayvanlara hazır hale geliyor," diye konuştu.

Bölgede büyükbaş, küçükbaş ve hatta kanatlı hayvan besiciliğinde kullanılabilecek taze yem, Libya'nın hayvancılık sektörüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Sonuç olarak, TİKA'nın bu yenilikçi projesi, Libya'daki hayvancılığın gelişimine öncülük etme amacı taşıyor ve yerel halk için kayda değer bir fayda sunma potansiyeline sahip.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'da hayvancılığın desteklenmesine yönelik taze yem projesini hayata geçirdi. TİKA ve başkent Trablus'un Tacura İlçe Belediyesi işbirliğinde yapılan projenin sağladığı verim nedeniyle Libya geneline yayılması ve hayvancılığa katkı sunması planlanıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'da hayvancılığın desteklenmesine yönelik taze yem projesini hayata geçirdi. TİKA ve başkent Trablus'un Tacura İlçe Belediyesi işbirliğinde yapılan projenin sağladığı verim nedeniyle Libya geneline yayılması ve hayvancılığa katkı sunması planlanıyor.