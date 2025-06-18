DOLAR
39,54 -0,15%
EURO
45,45 0,06%
ALTIN
4.298,55 0%
BITCOIN
4.124.671,47 0,05%

TİKA'dan Libya'da Yenilikçi Taze Yem Projesi

TİKA, Libya'da hayvancılığı desteklemek amacıyla taze yem projesini başlattı. Proje, verimliliği artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 11:39
TİKA'dan Libya'da Yenilikçi Taze Yem Projesi

TİKA, Libya'da hayvancılığın desteklenmesi için taze yem projesini hayata geçirdi

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Libya'daki hayvancılığı destekleyici nitelikte bir taze yem projesi başlattı. Proje, başkent Trablus'un Tacura İlçe Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürütülmekte olup, sağladığı verim sayesinde ülke geneline yayılması hedefleniyor.

Taze Yem Projesi Libya için Bir İlk

TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hasılmatik 365 Gün Taze Yem" projesinin Libya'daki hayvancılığa önemli katkı sağlayacağını belirtti. Bacanakgil, bu projenin Libya'da ilk kez gerçekleştirildiğini ve hayvancılara destek vermek amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Bacanakgil, "Bu projenin verimi oldukça yüksek. Üretilen taze yem, kuru yemden çok daha faydalı. Projeyi Tacura Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdik. Bu taze yem, 7-10 gün içerisinde tohumlardan hazır hale getirilebiliyor," diye ekledi.

Su Kıtlığı Sorunu ve Verimlilik

Tacura Belediye Başkan Yardımcısı Eymen es-Salim de, bölgedeki yer altı suyu kıtlığının projenin önemini artırdığını söyleyerek, TİKA ile işbirliği yaparak projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Salim, "Basit bir mekanizma ile az su kullanarak yüksek verimlilik elde ediyoruz. Bu proje bölge için oldukça kıymetli,” dedi.

Zamandan ve Kaynaklardan Tasarruf

Bölgedeki büyükbaş besiciliği yapan Mahmud Mervan, projeden elde edilen taze yem ile zamandan ve topraktan tasarruf ettiklerini belirtti. Mervan, "Bu proje sayesinde yıl boyunca kuru arpa ekmek zorunda değiliz. Taze yem, 7-11 günde hayvanlara hazır hale geliyor," diye konuştu.

Bölgede büyükbaş, küçükbaş ve hatta kanatlı hayvan besiciliğinde kullanılabilecek taze yem, Libya'nın hayvancılık sektörüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Sonuç olarak, TİKA'nın bu yenilikçi projesi, Libya'daki hayvancılığın gelişimine öncülük etme amacı taşıyor ve yerel halk için kayda değer bir fayda sunma potansiyeline sahip.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'da hayvancılığın desteklenmesine...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'da hayvancılığın desteklenmesine yönelik taze yem projesini hayata geçirdi. TİKA ve başkent Trablus'un Tacura İlçe Belediyesi işbirliğinde yapılan projenin sağladığı verim nedeniyle Libya geneline yayılması ve hayvancılığa katkı sunması planlanıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'da hayvancılığın desteklenmesine...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'da hayvancılığın desteklenmesine yönelik taze yem projesini hayata geçirdi. TİKA ve başkent Trablus'un Tacura İlçe Belediyesi işbirliğinde yapılan projenin sağladığı verim nedeniyle Libya geneline yayılması ve hayvancılığa katkı sunması planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Depremzede Sporculara Ödül Töreni
2
Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki Eğlence Mekanlarına İlişkin Açıklamalar
3
Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları, Fotoğraf Tutkunlarına İlham Veriyor
4
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
5
İzmir Kemalpaşa'da Ağaçlık Alanda Yangın: Bir Ev Küle Döndü
6
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ulusal Birlik Vurgusu Yaptı
7
Kocaeli'deki Tarım Yangınında 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı