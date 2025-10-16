TİKA Destekli İnsan Kaynakları Eğitimi: Arnavutluk Polis Teşkilatına Sertifikalar

TİKA destekli EGM eğitimiyle Tiran'da 21 Arnavutluk polis memuruna insan kaynakları yönetimi sertifikası verildi.

Tiran Polis Akademisi'nde sertifika töreni

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 'İnsan Kaynakları Yönetimi' eğitimi kapsamında Arnavutluk Emniyeti mensuplarına sertifikalar törenle verildi.

Tören, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Polis Akademisi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Ömer Uslusoy, Arnavutluk Polisi İnsan Kaynakları Müdürü Anisa Duçkollari, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Arnavutluk kurumlarının yetkilileri katıldı.

TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, konuşmasında kuruluşun Arnavutluk'ta 1996'dan beri faaliyet gösterdiğini anımsatarak, TİKA'nın en önemli faaliyetlerinden birinin eğitim projeleri olduğunu vurguladı. Ata, 'Bu kapsamda, 2007 yılında başlatılan uluslararası eğitim projesi ilk olarak Arnavutluk'ta başlamıştı. Arnavutluk örneğinden sonra bu yıl 40'a yakın ülkede bu projeler devam ediyor. Uluslararası güvenlik alanında işbirliği içinde bulunduğumuz ülkelere eğitim vermeye, eğitimlerimizi artırmaya devam edeceğiz.' dedi.

EGM Personel Başkan Yardımcısı Mustafa Özer de eğitime katılan kursiyerlere teşekkür ederek, katılımın memnun edici düzeyde olduğunu belirtti ve 'İleride tekrardan bu konuyla ilgili kurs düzenlenmesine ihtiyaç duyulacak olursa biz gerekli desteği sağlamaktan çok mutluluk duyarız.' ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Polis Akademisi Rektörü İlirjan Mandro ise Türk kurumlarına katkılarından dolayı teşekkür ederek, 'Personel alanında büyük değer taşıyan bu kursun gerçekleştirilmesini mümkün kılan TİKA'ya ve kursa katılan uzmanlara teşekkür ediyoruz.' dedi.

Eğitim kapsamında 21 polis memuruna, EGM uzmanları tarafından insan kaynakları yönetimi konusunda eğitim verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından verilen İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimine katılan Arnavutluk Emniyeti mensuplarına sertifikaları törenle verildi. Arnavutluk Polis Akademisi Rektörü İlirjan Mandro, törende konuştu.

