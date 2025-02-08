TİKA, Gambiya'daki Psikiyatri Hastanesinin Rehabilitasyon Merkezini Yeniledi

TİKA ile Gambiya'daki Zihinsel Sağlık Hizmetleri Gelişiyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'nın tek psikiyatri hastanesi olan Tanka Tanka Psikiyatri Hastanesi'nin rehabilitasyon merkezini yenileyerek hizmete açtı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, projenin kapsamı, rehabilitasyon ve mesleki terapi merkezinin çatı ve tavan tamiratı ile iç ve dış duvarların boyanması işlemlerini içeriyordu. Ayrıca, hastaların sosyal becerilerini artırmalarını hedefleyen bir sebze bahçesi ile spor faaliyetleri için bir futbol sahası da inşa edildi.

Ayrıca, bu süreçte zihinsel engelli bireylerin sosyal ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla terzilik, batik işleme, sanat/resim ve masa oyunları gibi hobi alanlarında kullanılmak üzere gerekli araç ve gereçler temin edildi.

Proje Açılış Töreni

Projenin açılış törenine Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Sağlık Bakanlığı Temsilcisi ve Akıl Sağlığı Program Koordinatörü Mam Marega, Hastane Müdürü Bakary Camara ile TİKA Banjul Koordinatörü Şule Bayar katıldı.

TİKA'nın sağladığı donanım ve eğitim malzemesi ile merkezin fiziki şartları ciddi şekilde iyileştirildi. Bu iyileştirmeler, zihinsel engelli bireylerin çeşitli faaliyetlere katılımını artırmayı, sosyal ve mesleki becerilerini geliştirmeyi, semptomlarını azaltmayı ve davranış bozukluklarını kontrol altına almayı hedefliyor.

Topluma entegrasyonu desteklemek amacıyla yürütülen bu projeyle, hastaların tedavi süreçlerinin etkinliği artırılırken hastanede geçirdikleri sürelerin de kısaltılması planlanıyor. 150 yatak kapasitesine sahip Tanka Tanka Psikiyatri Hastanesi'nde şu an 85 zihinsel engelli birey tedavi görmekte.