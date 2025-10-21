TİKA Gence'de ADAU Stüdyosunu Yeniledi, Daşkesen'e Çocuk Parkı Kurdu

TİKA, Azerbaycan'ın Gence ve Daşkesen şehirlerinde eğitim ve sosyal altyapı projeleriyle öne çıktı. Kurum, Gence'de düzenlenen Tarım ve Gıda Teknolojileri Konferansı'na destek verirken, Daşkesen'de çocuklara yönelik yeni bir parkı hizmete açtı.

Gence: Konferans ve ADAU Web TV stüdyosunun yenilenmesi

Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence, beşinci Tarım ve Gıda Teknolojileri Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Etkinlik Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) ve Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle düzenlendi ve TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirildi.

Konferansa Türkiye'den Çukurova ve Ege üniversiteleri başta olmak üzere 15 ülkeden yüzlerce akademisyen ve bilim insanı katıldı. Açılış, Gence Haydar Aliyev Merkezi'nde yapıldı.

Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop, açılışta, "TİKA'nın Gence ve çevresinde hayata geçirdiği çalışmalar, iki ülke kardeşliğini güçlendiriyor." dedi. ADAU Rektörü Zafer Gurbanov ve Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak de konuşmalarında TİKA'ya teşekkür etti.

Konferans kapsamında TİKA tarafından yenilenen ADAU Web TV stüdyosu da hizmete açıldı. 2019'da kurulan ADAU TV'nin teknik altyapısı tamamen yenilenerek modern bir yayın stüdyosu oluşturuldu. Açılış törenine Azerbaycan Tarım Bakan Yardımcısı Elçin Zeynalov, Başkonsolos Öztop, Rektörler Gurbanov ve Budak, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ile Gence milletvekilleri katıldı.

Özçelik, törende, "Pandemi dönemi bize gösterdi ki uzaktan eğitim için teknolojinin rolü çok büyük. Bugün, 7 bine yakın öğrencisiyle uluslararası bir üniversite olan ADAU'ya son teknolojiye sahip bir stüdyo kazandırdığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Daşkesen: 255 m2'lik park çocukları sevindirdi

TİKA, Daşkesen'de sosyal bir proje olarak 255 metrekarelik bir çocuk parkı kurdu. Başkent Bakü'ye yaklaşık 400 kilometre mesafede, deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikte bulunan şehirde açılan park mahalle sakinlerinin beğenisini kazandı.

Parkın açılışına Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Öztop, Daşkesen Valisi Orhan Abbasov, TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik ve mahalle sakinleri katıldı. Vali Abbasov, şehirde hayata geçirilen projeler için TİKA'ya teşekkür etti. Başkonsolos Öztop ise "TİKA, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği güçlendiren somut projelere imza atıyor." dedi.

Özçelik, bu yıl Daşkesen'de üç farklı proje yürüttüklerini belirterek, "Çoğunluğu şehit ve gazi ailelerinin yaşadığı bölgede kurulan parkta oynayan çocukların mutluluğu her şeye değer." ifadesini kullandı.

Mahalle sakini Zaur Hüseyinov de, "Park sayesinde mahallemiz canlandı. Artık çevre mahallelerden de çocuklar geliyor. Türkiye'den Allah razı olsun, TİKA'ya teşekkür ederiz." diye konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Gence ve Daşkesen şehirlerinde projeler gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence, bu yıl beşincisi düzenlenen Tarım ve Gıda Teknolojileri Konferansı'na ev sahipliği yaptı.