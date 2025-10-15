TİKA Hama'da sağlık merkezi açtı — Ücretsiz muayene ve kadın sağlığı

TİKA, Suriye’nin Hama ilinde sağlık merkezi açtı. Merkez ücretsiz muayene, kadın doğum, çocuk sağlığı ve acil hizmetleri sunacak; altyapı çalışmaları da yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 23:49
Açılış ve katılımcılar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye’nin Hama ilinde yeni bir sağlık merkezini hizmete açtı. Merkezin açılış törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Hama yerel sağlık yetkilileri, köy halkı ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Burhan Köroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgede hizmetlerinin artarak süreceğini vurguladı. Köroğlu, "Buradaki sağlık merkezinin TİKA tarafından organize edilip hayata geçirilmesi, daha önce yaptığımız ziyarette Tıllıf’a verdiğimiz sözün yerine getirildiğini gösteriyor. Güzel bir açılış oldu, çok sayıda katılım gerçekleşti." dedi.

TİKA'nın altyapı çalışmaları

Köroğlu, bölgeye yönelik elektrik altyapısı çalışmalarının da TİKA tarafından yapıldığını belirterek, "İnşallah böylece Türkiye’nin hizmetlerini burada başlatmış oluyoruz. Bundan sonra da gerek sağlık merkezinde gerek diğer alanlarda Türkiye’nin bütün kurumlarıyla hizmetleri, başta TİKA olmak üzere devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Merkezin sunduğu sağlık hizmetleri

Sağlık merkezi, köy halkının uzun süredir temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı bölgede ücretsiz hizmet verecek. Merkezde kadın doğum, çocuk sağlığı ve dahiliye poliklinikleri ile acil müdahale ve cerrahi odaları bulunuyor. İlerleyen dönemde merkeze bir ameliyathane kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Merkez Müdürü Cümane el-İsa, tesisin çevredeki birçok köye hizmet vereceğini belirterek, "Burası kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için büyük bir kolaylık sağlayacak. En önemlisi de tüm muayeneler ücretsiz yapılacak." dedi.

TİKA'nın bölgedeki rolü

TİKA Şam Koordinatörü Bilal Özdan, Suriye halkının özgürlük mücadelesinde büyük bedeller ödediğini ifade etti. Özdan, Suriye’nin 14 yıl süren zorlu bir süreçten geçtiğini ve Türkiye’nin Suriye'nin imarı ile kalkınması sürecinde desteğini sürdüreceğini vurguladı. Özdan ayrıca, hiçbir hükümetin tek başına büyük yıkımın altından kalkamayacağını belirterek, Türkiye’nin TİKA aracılığıyla Suriye’ye çeşitli alanlarda destek sunduğunu anlattı.

