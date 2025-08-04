TİKA, Kazakistan’da Arşiv Çalışanlarına Eğitim Programı Başlattı

TİKA ile Kazakistan Arşiv Çalışanlarına Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan’ın önde gelen devlet arşivleri çalışanlarına, Türkiye’nin kapsamlı tecrübelerini aktarmayı hedefleyen yeni bir eğitim programı başlattı. "Arşiv Belgesi Dijitalleştirme ve Arşiv Belgesi Onarım Eğitimleri" isimli program, TİKA’nın Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı’na bağlı Devlet Arşiv İşleri Komitesi ile işbirliği sonucunda hayata geçirildi.

Eğitim Töreni Başkent Astana’da Gerçekleşti

Programın açılış törenine, Kazakistan Ulusal Arşivi Müdürü Sagila Nurlanova, TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Arşiv, Belgelendirme ve Kütüphane İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Altınay Düisekova, Kazakistan Ulusal El Yazmaları ve Nadir Kitaplar Merkezi Müdürü Jandos Boldykov ve Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı uzmanları ile Kazakistan’ın çeşitli ulusal arşivlerinden 70’e yakın personel katıldı.

Üç Farklı Eğitimin İçeriği ve Süresi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı uzmanları tarafından gerçekleştirilecek olan eğitimlerde, katılımcılara “Belge ve Arşiv Yönetimi”, “Belge Onarımı” ve “Dijitalleştirme ve Arşiv Sistemi” konularında teorik ve uygulamalı bilgiler sunulacak. Eğitimler, 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek ve arşiv belgelerinin dijital ortamda korunması, restorasyonu ve yönetimi konularında derinlemesine bilgi paylaşımı sağlanacak.

TİKA’dan Beklentiler ve Gelecek Vizyonu

TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, bu eğitimlerin kurumların kurumsal kapasitelerini artırmayı, başarılı uygulama örneklerini paylaşmayı ve arşivcilik alanındaki modern yöntemlerin Kazakistan’da uygulanabilirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki kültürel ve kurumsal işbirliğini güçlendirmesi ve Türk dünyasının ortak hafızasının korunmasına katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti. Erdoğmuş, “Arşivcilik, sadece geçmişi muhafaza etmek değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara ulusal belleği güvenle aktarmaktır.” diyerek bu alandaki deneyimlerinin paylaşımının önemine vurgu yaptı.

Kazakistan Ulusal Arşivi Müdürü Nurlanova'dan Değerlendirme

Kazakistan Ulusal Arşivi Müdürü Sagila Nurlanova, arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılması ve restorasyonu gibi konulardaki güncel bilgilerin arşiv çalışanları için son derece önemli olduğunu belirtti. Eğitimin verimli geçeceğine inandığını ifade eden Nurlanova, “Türkiye’den gelen meslektaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. TİKA ile gelecekte bu alanda işbirliğimizi sürdürmeyi temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan’ın önde gelen devlet arşivleri çalışanlarına Türkiye’nin tecrübelerini aktarmak amacıyla “Arşiv Belgesi Dijitalleştirme ve Arşiv Belgesi Onarım Eğitimleri” programını başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan’ın önde gelen devlet arşivleri çalışanlarına Türkiye’nin tecrübelerini aktarmak amacıyla “Arşiv Belgesi Dijitalleştirme ve Arşiv Belgesi Onarım Eğitimleri” programını başlattı.