TİKA, Kerkük'teki 700 Aileye Gıda Yardımı Sağladı

TİKA, ramazan ayında Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda yardımı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 23:08
TİKA, Kerkük'teki 700 Aileye Gıda Yardımı Sağladı

TİKA'dan Kerkük'teki İhtiyaç Sahiplerine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında Irak’ın Kerkük kentinde 700 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı gerçekleştirdi.

TİKA, bu yardımları, Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından sağlanan lojistik destekle Kerkük'ün çeşitli semtlerinde ihiyaç sahiplerine ulaştırdı.

ITC'den TİKA'ya Teşekkür

ITC Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu ramazanda da TİKA'nın Iraklılara yönelik desteklerini sürdürdüğünü belirtti. Kendisi, TİKA'nın ramazan gıda yardımından yararlanan 700 ailenin, ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Bölgedeki gıda yardımı alanlardan Kerküklü Seyfettin Muhlis, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve tüm kuruluşlara destekleri için teşekkür etti. Özellikle ramazan ayında her yıl TİKA’nın Kerkük’teki ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunduğunu dile getiren Muhlis, yardımlarından dolayı TİKA'ya minnettar olduklarını vurguladı.

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