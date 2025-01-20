TİKA, Kolombiya'da Sel Felaketinden Etkilenen 8,500 Kişiye Yardım Ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kasım 2024'te Kolombiya'nın Riohacha kentinde yaşanan sel felaketi sonrası yaklaşık 8,500 kişinin ihtiyacını karşılamak üzere insani yardım dağıtımını gerçekleştirdi. Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, bu yardım dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.

Yardım Dağıtım Törenine Yoğun Katılım

Yardım dağıtım töreni, Kolombiya'nın La Guajira yönetim bölgesine bağlı Riohacha kentinin kırsalında gerçekleştirildi. Törene Dışişleri Bakanı Murillo ve Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun da katıldı. TİKA Kolombiya Koordinatörü Merve Zengin ile diğer davetliler de etkinlikte yer aldı.

Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla bölgeye gelen Türk heyeti, ilk olarak kentteki Integrate Merkezi'nde bir toplantı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha sonra, Riohacha şehir merkezine 30 dakika mesafede bulunan Kamuchasain Etnik Eğitim Merkezi Okulu'na gidilerek, insani yardım kitlerinin dağıtım törenine katıldılar.

Yardımlar Topluluklar İçin Hayati Değer Taşıyor

Yardımın ilk etabında, 500 koli insani yardım malzemesi dağıtılarak, bu yardımların 8,500 kişiyi desteklemesi hedefleniyor. Tören sırasında yerel topluluk liderleri, kültürel gösteriler düzenleyerek Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

Bakan Murillo, sel felaketinin ardından Türkiye'nin uluslararası yardım taleplerine hızlıca yanıt verdiğini belirtirken, TİKA'nın Kolombiya'da uzun yıllardır yürüttüğü projelere de dikkat çekti. Murillo, “Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkiler şu anda en iyi dönemini yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Dostluk ve İşbirliğine Vurgu

Büyükelçi Sun, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparak “Barış süreci başta olmak üzere Kolombiya'daki birçok projeye TİKA destek verdi ve vermeye devam ediyor.” dedi. Ayrıca, Kolombiya'nın Türkiye'deki deprem felaketi sırasında gösterdiği dayanışmayı da anımsattı.

TİKA Kolombiya Koordinatörü Zengin, yardım kitlerinin yalnızca temel ihtiyaç malzemeleri taşımadığını, aynı zamanda Türk halkının dayanışma mesajlarını da içerdiğini belirtti.

İklim Değişikliği ve Gelişen İlişkiler

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi Direktörü Carlos Alberto Carrillo, Türkiye'nin bu insani yardımı büyük bir sevgiyle yerine getirdiğini aktararak, iki ülkenin her alanda yakınlaştığını ifade etti.

Riohacha topluluğu liderlerinden Nora Vairuchu, Türkiye'nin uzaklardan ulaştırdığı yardımlardan dolayı minnettar olduklarını ve bu desteklerin köy halkını mutlu ettiğini söyledi.