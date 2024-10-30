TİKA, Lübnan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu

TİKA'dan Lübnan'a Yardım Eli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lübnan'da ihtiyaç sahibi 2.500 aileye yönelik olarak insani yardım paketi ve hijyen malzemesi desteği gerçekleştirdi.

İhtiyaç Sahiplerine Destek

TİKA'nın açıklamasına göre, Lübnan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle güney kesimlerden ve Beka ile Beyrut'un güneyinden yaklaşık 1.6 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu göç, pek çok insanın daha güvenli bölgelere, özellikle Lübnan'ın kuzeyine yönelmesine neden oldu.

Ekonomik Zorluklar

Kitlesel göç, bölgedeki işsizlik oranlarının artmasına ve temel ihtiyaç maddeleri, kira gibi giderlerin fahiş şekilde yükselmesine yol açtı. Bu olumsuz durum, yalnızca göç edenleri değil, aynı zamanda göç alan yerlerdeki yerel halkı da etkiliyor.

Yardım Paketinin İçeriği

TİKA, Lübnan'da aralarında Türkmenler ile Mardinli Türklerin de bulunduğu 2.500 aileye, kuru gıda ağırlıklı insani yardım paketi ve kamu binaları için 5 ton hijyen malzemesi temin etti. Bu yardım programı, TİKA ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği işbirliği ile Beka, Beyrut ve diğer Kuzey vilayetlerinde gerçekleştirildi.