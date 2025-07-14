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TİKA, Mamuşa'daki Çiftçilere Destek Olmaya Devam Ediyor

TİKA, Kosova'nın Mamuşa belediyesindeki 200 çiftçiye ilaçlama makinesi hibe etti. Destek, tarımsal üretimi artırmak amacı taşıyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 15:54
TİKA, Mamuşa'daki Çiftçilere Destek Olmaya Devam Ediyor

TİKA'dan Mamuşa'daki Çiftçilere Hibe Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da yer alan 200 çiftçiye 400 litrelik ilaçlama makineleri hibe etti.

Önemli İsimlerin Katılımı ile Hibe Dağıtımı

Mamuşa Belediyesinin önünde gerçekleştirilen hibe dağıtım törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, kurum temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Üretecekler, Ekonomik Kalkınmaya Katkıda Bulunacaklar

Büyükelçi Angılı, Mamuşalı çiftçilerin Kosova genelinde tüketimin dört katı ürün ürettiğini vurgulayarak, kendisinin de bu ürünlerin tüketicisi olduğunu belirtti. Angılı, Mamuşalı çiftçilerin ürünlerinin Avrupa’ya ihraç edildiğinin altını çizerek, “Mamuşa’nın ekonomik anlamda daha ileriye gitmesi için Türkiye Cumhuriyeti olarak yanınızdayız.” dedi.

Tarımda Verim Artışı Hedefi

TİKA Kosova Koordinatörü Aslan, projelerinin tarımsal faaliyetleri hızlandırmayı ve çiftçilerin emek yükünü azaltmayı amaçladığını ifade etti. “Umuyorum ki burada üretiminize devam edeceksiniz. Mamuşa halkıyla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

TİKA’nın Kosova’da Süregelen Desteği

Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, 2004 yılından beri TİKA’nın Kosova’da eğitim, sağlık, tarım ve altyapı alanlarında önemli projelere imza attığını belirtti.

Çiftçilerin Teşekkürleri

Belediye Başkanı Krasniç ile birlikte makineleri teslim alan çiftçiler, Türkiye ve TİKA'ya duydukları minnettarlığı ifade ettiler. Törende, 200 çiftçiye 400 litrelik ilaçlama makineleri dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın tek Türk belediyesi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa’daki 200 çiftçiye 400 litrelik ilaçlama makinesi hibe etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın tek Türk belediyesi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa’daki 200 çiftçiye 400 litrelik ilaçlama makinesi hibe etti.

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