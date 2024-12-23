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TİKA, Nijer'de Tarımsal Üretim Projesi ile Umut Vadediyor

TİKA, Nijer'in Agadez bölgesinde tarımsal üretim projesi başlatarak çiftçilere yıl boyunca üretim imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 23:50
TİKA, Nijer'de Tarımsal Üretim Projesi ile Umut Vadediyor

TİKA, Nijer'in Agadez Bölgesinde Tarımsal Üretim Projesi Başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Nijer’in Agadez bölgesinde tarımsal üretim projesini hayata geçirdi.

Eladep Köyünde Yeni Bir Tarımsal Üretim Merkezi

TİKA, kuraklık, küresel ısınma ve düzensiz göç hareketlerinden etkilenen Agadez bölgesindeki Eladep köyünde, 2 hektarlık alanda tarımsal üretim ve deneme merkezi kurdu.

Bu merkez, çiftçilerin sadece yağmur sezonuna bağlı kalmadan yılın 12 ayında üretim yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturuldu. Merkezde; bahçe, su kuyusu, su deposu, güneş enerji sistemleri, malzeme deposu ve sulama sistemleri kurulumunun yanı sıra, tohum, gübre, ilaç, sulama kapları, kürek, tırmık gibi tarım ekipmanlarıyla donatıldı.

Proje Açılış Töreni

Agadez Belediyesi ve Agadez Sultanlığının destekleriyle hayata geçirilen projenin açılış ve teslim töreni, Agadez Sultanı Temsilcisi Albakari Illa Garo, Agadez Gençlik Konseyi Başkanı Ibrahim Idrassi, Eladep Köy Şefi Ghali Elingui, TİKA yetkilileri ve bölge çiftçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Projeden Beklentiler

Tarımsal üretim ve deneme merkezi kurulumu ile birlikte, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, gençlerin üretime yönlendirilmesi ve suya erişim sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.

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