TİKA'nın Filistin'deki Eğitim Projesi: Kalkilya Anaokulu

TİKA'nın Filistin'deki Eğitim Girişimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Filistin'in Kalkilya bölgesinde eğitim alanında önemli bir projeye imza atıyor. Kalkilya Anaokulu, bu projeyle birlikte modern bir eğitim altyapısına kavuşuyor.

Kalkilya Anaokulu'na Destek Projesi

TİKA tarafından yürütülen destek projesi, şehrin ilk anaokulu olan Kalkilya Anaokulu'nu kapsamaktadır. TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, proje kapsamında okulun fiziki koşullarını iyileştirmek için önemli adımlar atılmıştır.

Modern Eğitim Ortamı için İyileştirmeler

Al Murabıtat Derneği tarafından yönetilen anaokulunun mevcut durumu dikkate alınarak, eğitim ortamının modernleştirilmesi amacıyla mobilya, oyuncak, televizyon, klima ve kamera sistemi gibi birçok malzeme desteği sağlandı.

Öğrenci Kapasitesindeki Artış

Yenilenen anaokulunun öğrenci kapasitesi 70'ten 165'e çıkarılarak daha fazla çocuğa eğitim imkanı sunulması hedeflenmektedir. Bu değişiklikler, yerel toplumu ve çocukları olumlu yönde etkileyecek.

Kadın İstihdamına Katkı

Proje, kadın istihdamını da destekleyerek, anaokulunda çalışan mevcut personelin yanı sıra 5 kadın istihdam edilmesini sağlamıştır.

TİKA, Filistin'de sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda eğitim, üretim ve istihdam alanlarında çalışmalarına devam ediyor. Kalkilya Anaokulu ile yapılan bu işbirliği, daha fazla çocuğa kaliteli eğitim sunmayı amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in Kalkilya bölgesinde faaliyet gösteren şehrin ilk anaokulu Kalkilya Anaokulu'na yönelik destek projesini uygulamaya başladı. Proje kapsamında okulun kötü durumda olan fiziki koşulları iyileştirilerek modern bir eğitim ortamı oluşturuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in Kalkilya bölgesinde faaliyet gösteren şehrin ilk anaokulu Kalkilya Anaokulu'na yönelik destek projesini uygulamaya başladı. Proje kapsamında okulun kötü durumda olan fiziki koşulları iyileştirilerek modern bir eğitim ortamı oluşturuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in Kalkilya bölgesinde faaliyet gösteren şehrin ilk anaokulu Kalkilya Anaokulu'na yönelik destek projesini uygulamaya başladı. Proje kapsamında okulun kötü durumda olan fiziki koşulları iyileştirilerek modern bir eğitim ortamı oluşturuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in Kalkilya bölgesinde faaliyet gösteren şehrin ilk anaokulu Kalkilya Anaokulu'na yönelik destek projesini uygulamaya başladı. Proje kapsamında okulun kötü durumda olan fiziki koşulları iyileştirilerek modern bir eğitim ortamı oluşturuldu.