TİKA Oina'yı Kral ve Kraliçe Kupası ile Taçlandırdı

TİKA, Romanya'nın milli sporu Oina'nın tanıtımını iki yıllık desteğin ardından Kral ve Kraliçe Kupası maçlarıyla taçlandırdı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:15
Etkinlik ve katılımcılar

TİKA tarafından Romanya'nın milli sporu Oina'nın tanıtımı için iki yıldır verilen destek, Kral Kupası ve Kraliçe Kupası maçlarıyla taçlandı. Etkinlik, Romanya Kraliyet ailesinin himayesinde Bükreş Zafer Takı Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Programa; Romanya Prensesi Margareta ve Prens Radu, eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, Türk kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Romanya'daki Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Ödül töreni ve teşekkürler

Romanya Oina Federasyonu Başkanı Nicolae Dobre ile Romanya Kraliyet ailesi üyesi Prens Radu, karşılaşma sonrasında düzenlenen ödül töreninde TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Romanya'nın milli sporuna verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

Yetkililerden mesajlar

Prof. Dr. Mustafa Şentop, seyircilere Rumence selamlayarak başladığı konuşmasında, tüm insanlığın tektipleşme tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geleneksel değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı ve Romanya'nın milli sporuna sağladığı desteklerden dolayı TİKA'ya, geleneksel sporların yaşatılmasına verdiği katkılar nedeniyle Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Rumence yaptığı konuşmada Türkiye ile Romanya arasında çok güçlü ilişkiler bulunduğunu, kültürel değerlerin ve sporun bu işbirliğini güçlendirmede önemli rol oynadığını ifade etti.

TİKA Bükreş Koordinatörü Salih Yürç, Romanya'nın milli sporu Oina'nın tanıtımına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da TİKA olarak destek vermekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi ve bu desteğin amacının Türkiye ile Romanya arasındaki güçlü dostluğa katkı sunmak olduğunu belirtti.

Yürç, kökleri 14. yüzyıla dayanan Romanya'nın milli sporu Oina'nın Romanya'nın milli kimliğini, kültürünü ve tarihsel dayanışmasını yansıttığını vurguladı ve bugünkü etkinlikle bu geleneğin yeniden canlandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Romanya’nın milli sporu Oina’nın tanıtılması için iki yıldır verilen destek "Kral Kupası" ve "Kraliçe Kupası" maçlarıyla taçlandı. TİKA’nın desteğiyle, Romanya Kraliyet ailesinin himayesinde "Bükreş Zafer Takı" Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Romanya Prensesi Margareta (sol 2) ve Prens Radu’nun (sol 3) yanı sıra eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop (sol 4), Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan (sağ 4), Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, Türk kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Romanya’daki Türk iş insanları ve STK temsilcileri katıldı.

