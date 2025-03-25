TİKA Ramazan'da Gıda Yardımları ve İftar Programlarıyla Dünyaya Umut Oluyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayı boyunca gıda yardımları ve iftar programlarıyla ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor.

TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, Filistin genelinde yürütülen program kapsamında 6,600 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi teslim edildi. Ayrıca, imarethanelere, huzurevlerine ve yetimhanelere de erzak desteği sağlanmış durumda.

2025 Filistin Ramazan Programı çerçevesinde planlanan 17 projeden biri olan TİKA Ramazan Mutfağı, Gazze'de iftar yemekleri dağıtımına devam ediyor. Gazze'nin merkez ve kuzey bölgelerinde çadırlarda yaşayan 2,500 aileye de gıda yardımı yapıldı.

Batı Şeria'daki Eriha, Nablus, El Halil ve Cenin şehirlerinde uygulanan programla birlikte mülteci kamplarında yaşayan Bedevi toplulukları, Filistinli Türkmenler ve engelli bireylerden oluşan 4,100 aile gıda paketi yardımı aldı.

TİKA, El Halil’deki Hz. İbrahim Tekkesi İmarethanesi, Kudüs’te 500 yıllık geçmişe sahip Haseki Sultan İmarethanesi, Eyüp Ensari İmarethanesi ve Güney El Halil’deki Hz. Nuh Tekkesi Aşevi için gerekli erzak malzemeleri sağladı. Ayrıca, Cenin’deki huzurevi ile Kufr Nima Çocuk Derneği mutfağına da destek ulaştırıldı.

Kazakistan ve Diğer Ülkelerde Yardımlar

Kazakistan'ın 5 büyük şehrinde 750 ihtiyaç sahibi aileye özel hazırlanan gıda kolileri dağıtıldı. Bu yardımlar, Can Yuva Aile Merkezi, Türkiye'nin Aktau ve Almatı Başkonsoloslukları, Ahıska Derneği, TİKA Almatı İrtibat Ofisi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, İhlas Vakfı işbirlikleriyle gerçekleştirildi.

TİKA, Gana'da düzenlenen 'Ortak İftar ve Yetimlerle Dayanışma Günü' programına destek vererek Türk vatandaşları ve yetim çocukları bir araya getirdi. Program, Türkiye'nin Akra Büyükelçiliği ve Gana Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğinde gerçekleştirildi ve yaklaşık 1,000 kişi katıldı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör'ün konuşmasının ardından, TİKA Niamey Koordinatör Yardımcısı Serdar Uyan ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı temsilcisinin iyi dilekleriyle program sona erdi.

KKTC ve Somali'deki İftar Organizasyonları

TİKA, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa Çocuk Yuvası'ndaki çocuklar ve koruyucu aileler için de bir iftar programı düzenledi. Bu programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri katıldı. İftar sonrası, tüm çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Son olarak, TİKA, Somali’de 150 yetim çocuk için Kaaraan Yetimhanesi'nde bir iftar sofrası kurarak, çocuklara bayramlık kıyafet desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), birçok ülkede ramazan süresince gıda kolisi dağıtımı ve iftar programı faaliyetlerine devam ediyor. TİKA tarafından Kazakistan'ın 5 büyük şehrinde de 750 ihtiyaç sahibi aileye ramazan için özel hazırlanan gıda kolileri dağıtımı yapıldı. Yardımlar, Can Yuva Aile Merkezi, Türkiye'nin Aktau Başkonsolosluğu, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu, Ahıska Derneği, TİKA Almatı İrtibat Ofisi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, İhlas Vakfı işbirliği ve aracılığıyla dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), birçok ülkede ramazan süresince gıda kolisi dağıtımı ve iftar programı faaliyetlerine devam ediyor. TİKA tarafından Kazakistan'ın 5 büyük şehrinde de 750 ihtiyaç sahibi aileye ramazan için özel hazırlanan gıda kolileri dağıtımı yapıldı. Yardımlar, Can Yuva Aile Merkezi, Türkiye'nin Aktau Başkonsolosluğu, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu, Ahıska Derneği, TİKA Almatı İrtibat Ofisi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, İhlas Vakfı işbirliği ve aracılığıyla dağıtıldı.