TİKA, Somali'de Şehit Ömer Halisdemir Adına Türkçe Sınıfı Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de şehit polis çocuklarının kaldığı bir yetimhanede "Şehit Ömer Halisdemir Türkçe Sınıfı" açtı. Bu sınıf, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'in anısını yaşatmak amacıyla kuruldu.

Açılış töreni, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen anma programı kapsamında gerçekleştirildi. Törene Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Sheikh İsmael, Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdullahi Omar, Somali Polis Teşkilatı Genel Komutanı Tümgeneral Asad Osman Abdullahi, ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mohamed Bamba gibi birçok önemli isim katıldı.

TİKA'nın hayata geçirdiği bu projeyle birlikte, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'in ismi Somali'de yaşatılırken, yetimhanede ikamet eden öğrencilere Türkçe öğrenme imkanı sunuluyor. Türkçe eğitimi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından verilecek.

Bu projenin temel hedefi, Somalili öğrencilerin Türk diline ve kültürüne daha yakın olmalarını sağlamak, Türkiye'deki eğitim olanaklarına erişimlerini kolaylaştırmaktır. Ayrıca, 15 Temmuz'un milli ruhunun yaşatılması ve kahraman şehit Ömer Halisdemir'in hatırasının eğitim yoluyla gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de şehit polis çocuklarının kaldığı yetimhanede "Şehit Ömer Halisdemir Türkçe Sınıfı" kurdu. TİKA, başkent Mogadişu'da bulunan bir yetimhanede, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'in adıyla kurulan Türkçe sınıfı, törenle hizmete açtı. Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş (ortada), Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Sheikh İsmael, Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdullahi Omar, Somali Polis Teşkilatı Genel Komutanı Tümgeneral Asad Osman Abdullahi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mohamed Bamba'nın yanı sıra Katar, Sudan ve Kenya büyükelçileri de katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de şehit polis çocuklarının kaldığı yetimhanede "Şehit Ömer Halisdemir Türkçe Sınıfı" kurdu. TİKA, başkent Mogadişu'da bulunan bir yetimhanede, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'in adıyla kurulan Türkçe sınıfı, törenle hizmete açtı. Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş (ortada), Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Sheikh İsmael, Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdullahi Omar, Somali Polis Teşkilatı Genel Komutanı Tümgeneral Asad Osman Abdullahi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mohamed Bamba'nın yanı sıra Katar, Sudan ve Kenya büyükelçileri de katıldı.