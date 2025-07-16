DOLAR
40,18 -0,03%
EURO
46,78 -0,04%
ALTIN
4.326,88 0,13%
BITCOIN
4.752.025,74 1,19%

TİKA, Somali'de Şehit Ömer Halisdemir Adına Türkçe Sınıfı Açtı

TİKA, Somali'de şehit Ömer Halisdemir adına Türkçe sınıfı açarak, yetimhanedeki öğrencilere Türkçe öğrenme fırsatı sunuyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 23:26
TİKA, Somali'de Şehit Ömer Halisdemir Adına Türkçe Sınıfı Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de şehit polis çocuklarının kaldığı bir yetimhanede "Şehit Ömer Halisdemir Türkçe Sınıfı" açtı. Bu sınıf, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'in anısını yaşatmak amacıyla kuruldu.

Açılış töreni, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen anma programı kapsamında gerçekleştirildi. Törene Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Sheikh İsmael, Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdullahi Omar, Somali Polis Teşkilatı Genel Komutanı Tümgeneral Asad Osman Abdullahi, ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mohamed Bamba gibi birçok önemli isim katıldı.

TİKA'nın hayata geçirdiği bu projeyle birlikte, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'in ismi Somali'de yaşatılırken, yetimhanede ikamet eden öğrencilere Türkçe öğrenme imkanı sunuluyor. Türkçe eğitimi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından verilecek.

Bu projenin temel hedefi, Somalili öğrencilerin Türk diline ve kültürüne daha yakın olmalarını sağlamak, Türkiye'deki eğitim olanaklarına erişimlerini kolaylaştırmaktır. Ayrıca, 15 Temmuz'un milli ruhunun yaşatılması ve kahraman şehit Ömer Halisdemir'in hatırasının eğitim yoluyla gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de şehit polis çocuklarının...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de şehit polis çocuklarının kaldığı yetimhanede "Şehit Ömer Halisdemir Türkçe Sınıfı" kurdu. TİKA, başkent Mogadişu'da bulunan bir yetimhanede, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'in adıyla kurulan Türkçe sınıfı, törenle hizmete açtı. Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş (ortada), Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Sheikh İsmael, Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdullahi Omar, Somali Polis Teşkilatı Genel Komutanı Tümgeneral Asad Osman Abdullahi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mohamed Bamba'nın yanı sıra Katar, Sudan ve Kenya büyükelçileri de katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de şehit polis çocuklarının...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de şehit polis çocuklarının kaldığı yetimhanede "Şehit Ömer Halisdemir Türkçe Sınıfı" kurdu. TİKA, başkent Mogadişu'da bulunan bir yetimhanede, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'in adıyla kurulan Türkçe sınıfı, törenle hizmete açtı. Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş (ortada), Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Sheikh İsmael, Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdullahi Omar, Somali Polis Teşkilatı Genel Komutanı Tümgeneral Asad Osman Abdullahi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mohamed Bamba'nın yanı sıra Katar, Sudan ve Kenya büyükelçileri de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Şarampole Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
05.05.2025 Tarihinde Evlilik Dalgası: Eskişehir ve Çanakkale'de Nikahlar Başladı
3
Tokat'ta 3 Kuşak Tek Yürek Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi
4
İran'dan İsrail'e Tepki: Siyasi İfadelerde Çelişki
5
CHP’nin “Hatay’da seçim yenileme” talebine YSK’dan ret cevabı geldi
6
Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
7
Mehmetçik, Kosova'da Kadınlar İçin Dikiş Atölyesi Kurdu

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!