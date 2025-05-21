TİKA, Sudan'da Uygulamalı Tarımsal Eğitim Merkezi Açtı

TİKA, Sudan’da Tarımsal Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan’ın Nil Nehri eyaletinde bulunan El-Hudeyba Tarım Meslek Lisesi bünyesinde Uygulamalı Tarımsal Eğitim Merkezi açarak önemli bir adım attı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, bu proje doğrultusunda tarım meslek lisesine ait 90 dekarlık bir alanda kullanılmak üzere bir traktör ve dört farklı tarımsal ekipman okul yönetimine teslim edildi.

Proje Açılışı ve Ekipman Teslimi Töreni

Proje açılışı ve ekipman teslim töreni, Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin merkezi Ed-Damir şehrinde gerçekleşti. Törende, Nil Nehri Eyaleti Tarım Bakanı Selahaddin Ali Muhammed, Eyalet Hayvancılık ve Mera Bakanı Najda El-Züber, Eyalet Eğitim Bakanı Temsilcisi Cafer İdris ve yerel yetkililer yer aldı.

Yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve TİKA'ya teşekkür ederek, TİKA'nın Sudan’a sağladığı desteklerden büyük mutluluk duyduklarını belirttiler ve bu desteklerin devam etmesini dilediklerini ifade ettiler.

Tarım Sektörüne Nitelikli Teknisyenler Yetiştirilecek

Nil Nehri eyaletindeki bu merkez, Sudan genelinde tarım sektörüne teknisyen sağlayan beş liseden biri olarak dikkat çekmektedir. Uygulamalı eğitim sayesinde, sağlanan desteğin El-Hudeyba Tarım Meslek Lisesi’nde verilen eğitim kalitesini artırması ve tarım sektörüne önemli katkılar sunması beklenmektedir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan’ın Nil Nehri eyaletinde bulunan El-Hudeyba Tarım Meslek Lisesi bünyesinde Uygulamalı Tarımsal Eğitim Merkezi kurulumunu gerçekleştirdi. Proje kapsamında tarım meslek lisesine ait 90 dekarlık alanda kullanılmak üzere traktör ve 4 farklı tarımsal ekipman okul yönetimine teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan’ın Nil Nehri eyaletinde bulunan El-Hudeyba Tarım Meslek Lisesi bünyesinde Uygulamalı Tarımsal Eğitim Merkezi kurulumunu gerçekleştirdi. Proje kapsamında tarım meslek lisesine ait 90 dekarlık alanda kullanılmak üzere traktör ve 4 farklı tarımsal ekipman okul yönetimine teslim edildi.