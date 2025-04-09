DOLAR
37,95 0,04%
EURO
41,65 -0,31%
ALTIN
3.763,8 -0,11%
BITCOIN
3.143.145,57 0,16%

TİKA, Sudan'da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Açtı

TİKA, Sudan'ın Port Sudan şehrinde yeni bir yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmete sundu.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 22:49
TİKA, Sudan'da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Açtı

TİKA'dan Sudan'a Önemli Bir Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde bulunan Limanlar Hastanesi'nde yeni bir yenidoğan yoğun bakım ünitesi açtı.

Açılış Töreni

Açılış törenine Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ve TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı. Sağlık Bakanı İbrahim, Türk hükümeti ve halkının Sudan'a sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşbirliği ve Gelecek Projeler

İbrahim, Türkiye ile Sudan arasındaki sağlık sektöründeki işbirliğinin birçok projeye katkı sağladığını vurguladı. Sevakin Hastanesi'nin rehabilitasyonu ve Türkiye'nin Sudan genelinde hastane kurulması konusundaki desteği de önemini taşıyor.

Türkiye'nin Sağlık Alanındaki Rolü

Büyükelçi Fatih Yıldız, Türkiye'nin Sudan ile olan işbirliklerinin sağlık alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. TİKA tarafından yapılan hastanelerin, Sudanlılar tarafından bilindiğini ifade etti.

Port Sudan'ın Önemi

Port Sudan'ın, ülkenin geçici yönetim merkezi olduğunu ve birçok yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yıldız, Limanlar Hastanesi'nin yoğunluğuna dikkat çekti. Açılan yenidoğan kliniği ile yoğun bakım ünitesinin, çocuk sağlığı açısından büyük bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Gelecekteki Projeler

Yıldız, hem yenidoğan bölümünü yenilediklerini hem de kapasitesini artırdıklarını belirtti. Başkent Hartum'a dönüşü büyük bir iştiyakla beklediklerini kaydeden Yıldız, orada da sağlık projelerinin öncelikli olacağını vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesi açtı. Port Sudan şehrindeki Limanlar Hastanesi'nde yapılan açılış törenine, Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız (sol 2) ve TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesi açtı. Port Sudan şehrindeki Limanlar Hastanesi'nde yapılan açılış törenine, Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız (sol 2) ve TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 'Müfettiş' Oyunu Sanatseverlerle Buluştu
2
Türk-Alman Medya Forumu: Tarihi İlişkiler ve Medya İşbirliği
3
KİK ve Kuveyt, İsrail'in Suriye Saldırılarını Kınadı
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahir Polat'a Geçmiş Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi
5
Ümraniye Minibüsçülerinden Filistin'e Destek: Kazançlar Bağışlanıyor
6
Bolu'da Polislere Anlamlı Çorba İkramı
7
Mersin Göksu Deltası'ndaki Yangına Müdahale Devam Ediyor

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında