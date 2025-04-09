TİKA, Sudan'da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Açtı

TİKA'dan Sudan'a Önemli Bir Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde bulunan Limanlar Hastanesi'nde yeni bir yenidoğan yoğun bakım ünitesi açtı.

Açılış Töreni

Açılış törenine Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ve TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı. Sağlık Bakanı İbrahim, Türk hükümeti ve halkının Sudan'a sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşbirliği ve Gelecek Projeler

İbrahim, Türkiye ile Sudan arasındaki sağlık sektöründeki işbirliğinin birçok projeye katkı sağladığını vurguladı. Sevakin Hastanesi'nin rehabilitasyonu ve Türkiye'nin Sudan genelinde hastane kurulması konusundaki desteği de önemini taşıyor.

Türkiye'nin Sağlık Alanındaki Rolü

Büyükelçi Fatih Yıldız, Türkiye'nin Sudan ile olan işbirliklerinin sağlık alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. TİKA tarafından yapılan hastanelerin, Sudanlılar tarafından bilindiğini ifade etti.

Port Sudan'ın Önemi

Port Sudan'ın, ülkenin geçici yönetim merkezi olduğunu ve birçok yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yıldız, Limanlar Hastanesi'nin yoğunluğuna dikkat çekti. Açılan yenidoğan kliniği ile yoğun bakım ünitesinin, çocuk sağlığı açısından büyük bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Gelecekteki Projeler

Yıldız, hem yenidoğan bölümünü yenilediklerini hem de kapasitesini artırdıklarını belirtti. Başkent Hartum'a dönüşü büyük bir iştiyakla beklediklerini kaydeden Yıldız, orada da sağlık projelerinin öncelikli olacağını vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesi açtı. Port Sudan şehrindeki Limanlar Hastanesi'nde yapılan açılış törenine, Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız (sol 2) ve TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesi açtı. Port Sudan şehrindeki Limanlar Hastanesi'nde yapılan açılış törenine, Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız (sol 2) ve TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı.