TİM Başkanı Gültepe: Suriye'de 3 Milyar Dolarlık İş Potansiyeli

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 62. Şam Uluslararası Fuarı'nda Suriye ile kısa sürede 3 milyar doların üzerinde iş potansiyeli görüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:00
TİM Başkanı Gültepe: Suriye ile Kısa Sürede 3 Milyar Doların Üzerinde İş Potansiyeli

62. Şam Uluslararası Fuarı'nda iki ülke ilişkileri ve yatırım fırsatları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, dün açılışı yapılan 62. Şam Uluslararası Fuarı kapsamında yaptığı değerlendirmede, Suriye'deki yeni yönetimle birlikte iki ülke arasında kısa zamanda 3 milyar doların üzerinde bir iş potansiyeli gördüklerini belirtti.

Gültepe, fuarın açılışına katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın varlığına dikkat çekerek, Türkiye'nin deneyimlerinin Suriye için örnek oluşturabileceğini vurguladı. Gültepe sözlerine, "Türkiye bulunabilecek iyi bir model olabilir. Biz rahat bir şekilde rehberlik yaparak büyük potansiyel yakalayacağımızı düşünüyoruz." şeklinde devam etti.

Son dönemde ikili ticarette artış gözlemlendiğini aktaran Gültepe, Türk firmalarının karşılıklı yatırım imkanlarını değerlendirmesi gerektiğini; özellikle Türkiye'ye yakın bölgelerde her sektöre yönelik iş fırsatları bulunduğunu söyledi.

Gıda, konfeksiyon, altyapı ve enerji öncelikli

Gültepe, Türkiye'nin yeni dönemde Suriye pazarında özellikle gıda sektörüne odaklanacağını belirtti. Ayrıca konfeksiyon alanında Türkiye'ye komşu illerin güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Altyapı çalışmalarının hızlandırılmasının önemine işaret eden Gültepe, sanayinin bölgeye ulaşabilmesi için enerji'nin olmazsa olmaz bir sektör olduğunu kaydetti.

Fuar kapsamında yapılan ikili görüşmelerin sonuçlarına değinen Gültepe, TİM bünyesinde kurulan Suriye Masası'nın karşılıklı ticareti daha da güçlendirmede önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.

