Tim Cook, Yapay Zeka İçin Çinli Bakanlarla Temasta

Apple CEO'su Tim Cook'un Çin Ziyareti

Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin iPhone ve diğer donanımlarına yapay zeka hizmetlerini entegre etmeye hazırlanırken Çin'de önemli temaslarda bulundu.

Çinli Bakanlarla Görüşme

Cook, Pekin'de Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Cin Caunglong ve Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Apple'ın Çin'deki yatırımları, siber güvenlik ve veri güvenliği ile bulut bilişim hizmetleri gibi konular ele alındı.

Yapay Zeka Entegrasyonu Süreci

Bu ziyaret, Apple'ın "Apple Intelligence" isimli yapay zeka hizmetlerini akıllı telefonlarına entegre etmeye hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti. Cook, ağustos ayında şirketin bilanço toplantısında, yapay zeka özelliklerini ilgili mevzuatları anlayarak piyasa sunacaklarını belirtmişti.

Apple ve Çin İlişkileri

Çin'de bu yıl düzenleyici kurumlar 188 üretken yapay zeka hizmetinin onayını verirken, bunların tamamı yerel firmalar tarafından geliştirilmiştir. Üretken yapay zeka uygulamalarının Apple cihazlarında kullanılabilmesi için öncelikle Çin makamlarından onay almaları gerekmektedir.

Ekonomik İlişkiler ve Ulusal Güvenlik

Vang Vıntao, Apple'ın ülke pazarındaki fırsatları değerlendirmesini ve ayak izini genişletmesini desteklediklerini ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin her iki taraf için faydalı olduğunu vurguladı.

Tim Cook, Çin’i Apple'ın "önemli bir pazar" olarak nitelendirerek, tedarik zincirlerine yatırım yapmayı sürdüreceklerini bildirdi. Cook, bu yıl Çin'i ikinci kez ziyaret ediyor; daha önce Mart ayında düzenlenen Çin Kalkınma Forumu'na katılmıştı.

Cook'un bu ziyareti, Cing'an ilçesindeki yeni Apple mağazasının açılışıyla da bağlantılıydı; bu mağaza, "Geniş Çin" bölgesindeki 57. Apple mağazası oldu.